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    Parisi apunta contra Kast: “No es el liderazgo que Chile necesita”

    El economista aseguró además que prefiere a Jorge Quiroz como interlocutor en torno a la megarreforma, ya que “el Presidente no sabe de economía”, aunque sostuvo que a los proyectos del ministro de Hacienda les “falta un poquito más de corazón”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Franco Parisi, fundador del PDG.

    El excandidato presidencial y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó al Presidente José Antonio Kast, acusándolo de “falta de liderazgo” y asegurando que prefiere conversar sobre materias económicas con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    En un nuevo capítulo del pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, grabado antes del quiebre entre el PDG y el gobierno por la megarreforma, Parisi abordó la relación de su colectividad con el Ejecutivo y su visión sobre la administración de Kast.

    En ese contexto, sostuvo que la intención del PDG era modificar el proyecto para que “sea bueno para la clase media”, ya que, a su juicio, en su estado actual “no lo es”.

    Asimismo, afirmó que prefiere dialogar con Quiroz antes que con el Mandatario en temas económicos.

    “Yo prefiero (conversar) con Quiroz”, señaló, aunque también cuestionó que al titular de Hacienda “le falta un poquito más de corazón a sus proyectos”.

    Parisi también lanzó críticas directas contra Kast.

    “El Presidente no sabe de economía, no significa que le falte el respeto”, afirmó el economista, agregando que no cree que el Mandatario sea quien toma las decisiones económicas dentro del gobierno.

    El fundador del PDG también cuestionó el estilo de conducción del Presidente y apuntó a problemas de liderazgo al interior del Ejecutivo.

    “No es el liderazgo que yo creo que se necesita para Chile, no es el liderazgo que yo trato de representar, un liderazgo que toma las decisiones”, afirmó.

    En esa línea, añadió: “Yo no tengo un liderazgo culposo”.

    “Yo creo que en Chile hay liderazgos culposos que se traducen en que no se toman las decisiones que se tienen que tomar”, sostuvo.

    Parisi ejemplificó sus críticas con las disputas internas respecto de quién lidera la toma de decisiones entre el Segundo Piso y el Ministerio del Interior, además de cuestionar la salida o imposibilidad de asumir de una serie de seremis.

    “Es el colmo (...) obviamente hay un problema de liderazgo, un problema del plan de trabajo que están presentando”, añadió.

    Proyección para nueva presidencial

    Respecto de las negociaciones entre el gobierno y el PDG por la megarreforma, y las críticas del Partido Nacional Libertario (PNL), que acusó que dichas conversaciones fortalecían la proyección presidencial de Parisi, el economista reconoció que el proceso sí tiene efectos políticos favorables para su figura.

    “Políticamente, claro que sí”, señaló sobre el impacto que podrían tener estas negociaciones de cara a la elección presidencial de 2030.

    Con todo, sostuvo que el principal fortalecimiento fue para el partido y su bancada parlamentaria. “Además demostró madurez, coherencia, consistencia y capacidad del PDG. Yo creo que los 13 diputados salieron extremadamente fortalecidos en esta negociación”, afirmó.

    Críticas a la megarreforma

    En la entrevista, Parisi también abordó distintos aspectos de la megarreforma impulsada por el gobierno.

    Entre ellos, defendió la necesidad de mantener la tasa de impuesto para las pymes en 12,5%, asegurando que existía un compromiso del ministro Quiroz y del titular de la Segpres, José García Ruminot.

    “Sería tremendo balazo en los pies de Kast si no lo cumpliera”, afirmó.

    Asimismo, criticó el crédito fiscal a la contratación contemplado en el proyecto, cuestionando que el beneficio no se entregue directamente a los trabajadores, especialmente a las mujeres.

    También manifestó reparos a la propuesta relacionada con el IVA a las viviendas.

    “Debería ser un reembolso del IVA de la vivienda, especialmente para las personas que estén comprando viviendas de hasta 5.000 UF”, planteó, proponiendo una devolución del 14% y no del 19%.

    Más sobre:Franco ParisiPartido de la GentegobiernoMegarreformaPymeComo te lo explicoPódcast

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