Lula llega a Washington para reunirse con Trump este jueves

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Washington la noche de este miércoles en el marco de una visita de trabajo, durante la cual se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump mañana jueves.

El avión presidencial brasileño aterrizó en la base aérea Andrews a las 9 p.m. hora local (misma hora en Chile) y el mandatario brasileño posteriormente se dirigió a la residencia de la embajada brasileña, donde se espera que pase la noche, como informó CNN Brasil.

Embarcando para reunião de trabalho com o presidente Donald Trump nesta quinta, na Casa Branca, em Washington. Desejo um bom trabalho ao companheiro @geraldoalckmin, que assume a presidência até nosso retorno! 🇧🇷



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/qRbfsCc5xU — Lula (@LulaOficial) May 6, 2026

En esta oportunidad, a diferencia de las visitas de Estado, que implican ceremonias y formalidades diplomáticas, las reuniones serán objetivas y centradas en cuestiones bilaterales entre países, como la finalización de acuerdos y el debate sobre aranceles comerciales, seguridad y geopolítica.

Por ello, durante la cita en la Casa Blanca se espera que Lula y Trump conversen sobre la cooperación contra el crimen internacional y un posible acuerdo de colaboración en minerales críticos, un asunto de interés geopolítico para EE.UU. y que Brasil, dueño de las segundas mayores reservas del mundo, quiere usar para impulsar su industria.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, que confirmó la reunión entre los presidentes a CNN, declaró que se espera que los líderes discutan “cuestiones económicas y de seguridad de interés mutuo” .

Fuentes consultadas por el mismo medio indicaron que Lula buscará reducir las tensiones en la relación entre Brasilia y Washington, incluyendo la posibilidad de que el gobierno estadounidense clasifique a facciones criminales brasileñas como grupos terroristas.

La reunión de este jueves, prevista inicialmente para marzo -pero que se pospuso después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, el 28 de febrero- será apenas el segundo encuentro oficial entre ambos jefes de Estado desde que mantuvieron conversaciones en Malasia el año pasado.