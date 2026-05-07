SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Lula llega a Washington para reunirse con Trump este jueves

    Los presidentes de Brasil y Estados Unidos debatirán en su cita de trabajo "cuestiones económicas y de seguridad de interés mutuo", según declaró un alto funcionario de la Casa Blanca.

    Por 
    Lya Rosen
    Lula da Silva y Donald Trump RICARDO STUCKERT - PRESIDENCIA BRASIL

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Washington la noche de este miércoles en el marco de una visita de trabajo, durante la cual se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump mañana jueves.

    El avión presidencial brasileño aterrizó en la base aérea Andrews a las 9 p.m. hora local (misma hora en Chile) y el mandatario brasileño posteriormente se dirigió a la residencia de la embajada brasileña, donde se espera que pase la noche, como informó CNN Brasil.

    En esta oportunidad, a diferencia de las visitas de Estado, que implican ceremonias y formalidades diplomáticas, las reuniones serán objetivas y centradas en cuestiones bilaterales entre países, como la finalización de acuerdos y el debate sobre aranceles comerciales, seguridad y geopolítica.

    Por ello, durante la cita en la Casa Blanca se espera que Lula y Trump conversen sobre la cooperación contra el crimen internacional y un posible acuerdo de colaboración en minerales críticos, un asunto de interés geopolítico para EE.UU. y que Brasil, dueño de las segundas mayores reservas del mundo, quiere usar para impulsar su industria.

    Un alto funcionario de la Casa Blanca, que confirmó la reunión entre los presidentes a CNN, declaró que se espera que los líderes discutan “cuestiones económicas y de seguridad de interés mutuo”.

    Fuentes consultadas por el mismo medio indicaron que Lula buscará reducir las tensiones en la relación entre Brasilia y Washington, incluyendo la posibilidad de que el gobierno estadounidense clasifique a facciones criminales brasileñas como grupos terroristas.

    La reunión de este jueves, prevista inicialmente para marzo -pero que se pospuso después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, el 28 de febrero- será apenas el segundo encuentro oficial entre ambos jefes de Estado desde que mantuvieron conversaciones en Malasia el año pasado.

    Más sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaWashingtonDonald TrumpBrasilEstados UnidosCrimenMinerales críticosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dictan prisión preventiva para solo uno de los detenidos tras operativo policial en Temucuicui

    PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

    Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

    Alcaldes abordan con Kast tensión por contribuciones y aseguran que el Ejecutivo “busca distintas estrategias” hacia una solución

    Parisi arremete contra el gobierno tras caída del acuerdo con el PDG por megarreforma: “Es feo lo que hace”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Lo más leído

    1.
    Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

    Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

    2.
    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    3.
    Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

    Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

    4.
    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dictan prisión preventiva para solo uno de los detenidos tras operativo policial en Temucuicui
    Chile

    Dictan prisión preventiva para solo uno de los detenidos tras operativo policial en Temucuicui

    PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

    Alcaldes abordan con Kast tensión por contribuciones y aseguran que el Ejecutivo “busca distintas estrategias” hacia una solución

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento
    Negocios

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    Estudio propone cuatro fórmulas para flexibilizar la Tasa Máxima Convencional y dar acceso al crédito a más de 200 mil personas

    Kast por Ley Lafkenche: “Se prestó para abusos inimaginables”

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico
    Tendencias

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Con uno más casi todo un tiempo: la UC no derriba el muro de Cruzeiro y estrecha la lucha en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Con uno más casi todo un tiempo: la UC no derriba el muro de Cruzeiro y estrecha la lucha en la Copa Libertadores

    Cruzeiro se queda con 10: revisa la expulsión de Keny Arroyo en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    Revive el empate entre Universidad Católica y Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan
    Cultura y entretención

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra
    Mundo

    Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

    Lula llega a Washington para reunirse con Trump este jueves

    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera