Cruzeiro se queda con 10: revisa la expulsión de Keny Arroyo en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores.

Cruzeiro se queda con 10 jugadores ante la UC en el duelo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Keny Arroyo fue expulsado tras un pisotón sobre Fernando Zuqui.

Apenas iniciado el segundo tiempo, el árbitro colombiano Andrés Rojas resolvió mostrar la tarjeta roja directa al jugador ecuatoriano tras la infracción.

La jugada fue en el sector izquierdo del campo de Universidad Católica. El volante argentino llevaba la pelota en conducción cuando recibió la falta del jugador de 20 años.