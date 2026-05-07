Parisi arremete contra el gobierno tras caída del acuerdo con el PDG por megarreforma: “Es feo lo que hace”

Luego de que la bancada del Partido de la Gente (PDG) anunciara que rechazará la idea de legislar la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, acusando que el Ejecutivo incumplió los acuerdos alcanzados, el líder de la tienda, Franco Parisi, lamentó el actuar del Ejecutivo.

En entrevista con 24 Horas, el economista sostuvo que la propuesta presentada por La Moneda “claramente no cumple las expectativas”.

“Es mezquina y coloca condiciones bastante cuestionables”, afirmó.

“Tres ministros dieron la palabra”

Durante la conversación, Parisi reiteró que una de las principales exigencias de la colectividad es el reembolso del IVA en pañales sin restricciones por edad y la devolución del impuesto para una canasta de medicamentos.

“Tres ministros dieron la palabra, dieron la mano y al parecer ahora se les olvidó con un programa que realmente se aleja bastante de las expectativas y no ayuda para nada a la gente”, cuestionó.

Asimismo, criticó la fórmula propuesta por el Ejecutivo.

“Lo que están proponiendo, que sea a tres meses, que sea una bonificación y que se restringa a adultos en pañales (...) por lo tanto no estamos de acuerdo, es feo lo que hace el gobierno, nos molesta, nos duele, principalmente porque la clase media necesita estas ayudas”, afirmó., afirmó.

En esa línea, sostuvo que la situación “nos molesta, nos duele, principalmente porque la clase media necesita estas ayudas”.

Parisi explicó además que la postura del PDG apunta a que el reembolso del IVA para pañales sea universal, mientras que en medicamentos exista una canasta definida con criterios por quintiles y extensión en el tiempo.

Reunión con Quiroz “está en veremos”

En medio del conflicto, el excandidato presidencial también puso en duda la reunión que mantiene agendada para este jueves con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Está en veremos, estamos reuniéndonos con los distintos diputados porque nosotros tomamos decisiones colectivas y democráticas”, señaló.

Pese a ello, aseguró que no descarta concretar la cita con el secretario de Estado.

“No lo descarto para nada, creemos que es una buena decisión que se reembolse el IVA por pañales y medicamentos para la gente. Es injusto lo que está ocurriendo en Chile”, sostuvo.

Además, reveló que durante esta jornada conversó telefónicamente con Quiroz para abordar el documento presentado por el Ejecutivo y posibles ajustes en la reunión.

“Le comenté que estaba preocupado por el documento que están entregando”, afirmó.

Parisi también emplazó al gobierno a retomar las conversaciones con el PDG. “Queremos poner el corazón, las puertas están abiertas, pero la pelota la tienen ellos” , señaló.

Asimismo, advirtió que si el Ejecutivo no escucha los planteamientos de la colectividad “la gente se va a enojar porque está quedando claro que están preocupados de un solo sector”.

Finalmente, envió un mensaje directo al Presidente José Antonio Kast.