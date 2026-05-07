Técnico de Cruzeiro valora el punto conseguido ante la UC y las emprende contra el arbitraje

El entrenador de Cruzeiro Artur Jorge se quejó del arbitraje en la igualdad ante la UC. FOTO: Photosport.

Artur Jorge, técnico de Cruzeiro, se marchó con sentimientos encontrados del Claro Arena. Si bien valoró el empate ante los cruzados, también se quejó del arbitraje del colombiano Andrés Rojas.

Tras el partido por el Grupo D de la Copa Libertadores, el adiestrador portugués destacó la fortaleza de sus jugadores, especialmente en los minutos finales, sobre todo, después de jugar casi un tiempo con un futbolista menos.

“Cuando no podemos ganar, tenemos que hacer todo lo posible para no perder. El equipo se manejó, precisamente, por ese principio. En la segunda mitad, los futbolistas actuaron con racionalidad, con el deseo de conservar un punto importante en un grupo tan equilibrado”, valoró el lusitano.

Pese a ello, el adiestrador advirtió que “la expulsión cambió radicalmente respecto de lo que hicimos en la primera parte, cuando dominamos la posesión del balón. En la segunda mitad, con un jugador menos, se hizo mucho más difícil intentar alcanzar el arco rival. Sin embargo, destaco la valentía de mi equipo en defensa y también los intentos de anotar para ganar el partido. Ese era nuestro principal objetivo acá. Dado el contexto, era muy importante no perder”.

A pesar de estar en inferioridad numérica por casi un tiempo completo, el profesional luso advirtió que sus dirigidos nunca renunciaron a llevarse al menos un punto de Santiago.

“Siempre es muy difícil quedar con un jugador menos. Se vuelve complicado encontrar el equilibrio, sobre todo, en un grupo tan parejo, donde los partidos se deciden por detalles. En el descanso, intentamos ajustar al equipo para tener aún más capacidad de ataque. Sin embargo, después de dos minutos, terminamos abandonando el plan que teníamos”, admitió el DT de Cruzeiro.

Roja excesiva

En la misma conferencia de prensa, el técnico campeón de la Libertadores con Botafogo calificó de excesiva la tarjeta roja mostrada al ecuatoriano Keny Arroyo, además de cuestionar el arbitraje.

“Esto me preocupa, pero también me inquieta la severidad con la que se aplicó la tarjeta roja. Me pareció muy exagerada la expulsión. He visto situaciones mucho más agresivas en las que no pasó nada. Es una falta muy clara, pero, en mi opinión, la tarjeta roja para Arroyo fue excesiva”, aclaró el portugués.