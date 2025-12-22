Renato Paiva espera cerrar está semana su incorporación como técnico de la U

El portugués Renato Paiva se proyecta como uno de los favoritos para asumir la banca de Universidad de Chile. Tras la renuncia de Gustavo Álvarez, la secretaría técnica de los azules trabaja incesantemente para encontrar su reemplazo.

Porque han sido días complejos para los universitarios. La intempestiva partida de su entrenador deja acéfalo el proyecto y con la urgencia de conseguir, al menos rápidamente, una cabeza para el proceso de 2026.

Pero el lazo con el argentino todavía no se corta. La primera decisión fue exigir el pago integro de la cláusula de salida estipulada en el contrato. Es decir, la cancelación total de los 1,2 millones de dólares.

En esa misma disposición se establecía que el viernes 12 de diciembre era el plazo fatal para firmar el finiquito. Nada más lejos de ese escenario. El representante de Álvarez, Andrés Lloren, advirtió al club de que no estaban dispuestos a pagar la totalidad de ese monto, pero la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo aseguró que pretenden respetar lo firmado.

Las partes han ido cediendo a medida que pasan los días. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo ha impedido programar el calendario de la U, tal como ha ocurrido con la pretemporada. Encima, la dirigencia tampoco ha podido encaminar las diversas tratativas con el nuevo entrenador, a menos de diez días del final del año calendario.

El favorito, espera

Han sido varios los nombres que se han barajado para suceder al extécnico de Huachipato. El argentino Martín Anselmi, quien se decidiera a conocer en Chile al mando de Unión La Calera, advirtió a los azules que no está en sus planes regresar a Sudamérica, ya que busca nuevos horizontes para su carrera en Europa, después de dejar al Porto.

Otro nombre que asoma en la terna de probables es Francisco Menighini, quien todavía no define su renovación con O’Higgins de Rancagua, pese a las diferencias que mantiene con la administración del club.

Escenario en el que el entrenador portugués Renato Paiva asoma como el principal candidato. En una entrevista con el diario luso A Bola, el extitular de Botafogo y Fortaleza de Brasil dedicó severos elogios al equipo azul, lo que alimenta la opción de su llegada.

“Como todos saben he hecho gran parte de mi carrera en América del Sur. Así, es normal que este trabajo atraiga la atención de quienes conducen. Veo a la Universidad de Chile como un gigante del campeonato chileno y un club muy grande del panorama sudamericano”.

Asimismo, agregó que el chileno “es un club que lucha constantemente por ser campeón y eso siempre es apetecible para un entrenador. Me gustan los grandes desafíos, pero lo único que puedo decir ahora es que es un club muy grande y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes”.

Eso al menos lo dice en lo alto. Porque en la confianza de las palabras, lo cierto es que las negociaciones están muy avanzadas con los universitarios. Así reconoce a sus cercanos, tal como ha podido saber El Deportivo.

Pese a que el propio Paiva aclara a esas mismas fuentes que “nada está cerrado”, la verdad es que con ese mismo ánimo reconoce que espera cerrar en esta semana con los azules, proyecto que el atrae sobre manera.