Principio de acuerdo: Azul Azul fija decisivo directorio en medio de la tensa negociación con Gustavo Álvarez

Son días de definiciones en Universidad de Chile. La directiva de Azul Azul, la concesionaria que dirige la institución, trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026. En este contexto, el directorio que estaba pactado para este viernes se suspendió, en donde se iba a tratar en detalle la desvinculación de Gustavo Álvarez, quien ya anunció que no seguiría en los estudiantiles para la próxima temporada.

En un principio, la reunión estaba pactada para este viernes a las 9.00 de la mañana, luego decidieron aplazarla para las 17.00 horas y, finalmente, la postergaron para el próximo lunes 22 de diciembre.

Hay un acuerdo

A pesar de que no se pudo cerrar la desvinculación de Álvarez este viernes, existe un acuerdo entre la concesionaria y el entrenador argentino para que pueda abandonar el club luego de dos temporadas en las que ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, pero en las que no logro romper la sequía de títulos en Primera División, en dónde fueron campeones por última vez en el primer semestre de 2017, con Ángel Guillermo Hoyos en la banca.

El DT de la U comienza a despedirse del club. Javier Vergara/Photosport

El acuerdo actualmente se encuentra en un borrador y debe ser visado por los abogados de la institución y de Álvarez. El estratega argentino pagará en cuotas y será menos de la mitad de lo que se había exigido inicialmente. Cabe destacar que la cláusula de salida del técnico era una cifra que ascendía a los US$ 1,2 millones.

El Príncipe sigue y llega Vargas

Además, en las últimas horas se confirmaron dos importantes noticias respecto al plantel de futbolistas para 2026. Charles Aránguiz, el jugador más importante de la plantilla, acordó su renovación y continuará en el CDA por dos años más.

Por otra parte, Eduardo Vargas, que dejó la U en 2011 luego de una histórica campaña en la que obtuvieron la Copa Sudamericana al mando de Jorge Sampaoli, volverá a Universidad de Chile en 2026.

El regreso no es menor, puesto que se negoció su llegada en el mercado de mitad de temporada del año pasado, pero ambas partes no llegaron a un acuerdo y las relaciones quedaron seriamente dañadas, algo que no influyó para que pudiera retornar en esta ocasión.