    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Universidad de Chile trabaja en su plantel para 2026, aguardando por la definición en su banca. Por un lado, selló la permanencia del Príncipe por dos años. Además, y luego de varias negociaciones fallidas, Turboman volverá a vestirse de azul.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Jorge Sánchez
    La U renueva con Charles Aránguiz y acuerda el retorno de Eduardo Vargas. Foto: Photosport.

    Las negociaciones con Gustavo Álvarez resultaron mucho más complejas de lo que esperaban en Universidad de Chile. La cláusula de salida que el técnico tiene en su contrato, que asciende a US$ 1,2 millones, se transformó en un verdadero dolor de cabeza para Azul Azul, que aún no logra dar con una fórmula que deje contentas a todas las partes. Este hecho tiene estancada la conformación del plantel para el próximo año, desde el fichaje de un nuevo entrenador hasta el arribo de los refuerzos.

    Sin embargo, dentro de esa incertidumbre, la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo logró avanzar en un par de puntos importantes. Según información de El Deportivo, Charles Aránguiz, el mejor jugador del equipo en 2025, acordó su renovación por dos temporadas más. El puentealtino terminaba su vínculo el 31 de diciembre y se ha convertido en una pieza fundamental para el proyecto de la U. En la última Liga de Primera, el Príncipe jugó 25 partidos, con seis goles y cuatro asistencias. El propio volante había dado señales sobre su continuidad luego del partido ante Coquimbo Unido: “Estoy en conversaciones, pero con tranquilidad. No estamos apurados. Hay buena relación con la dirigencia, tenemos que ajustar algunos detalles. Voy a seguir acá”.

    No obstante, había algo de suspenso en torno a la extensión de contrato del futbolista formado en Cobreloa, ya que, salvo el anuncio de la continuidad de Marcelo Díaz, el club no dio más señales con respecto a aquellos elementos que finalizaban su vínculo. En el CDA señalan que todo se debe a que la negociación con Gustavo Álvarez se ha dilatado más de la cuenta. La tensión en Azul Azul, por lo compleja que ha resultado la partida del DT, ha ralentizado las operaciones. La intención en el CDA es, primeramente, cerrar el ítem del adiestrador oriundo de Lomas de Zamora.

    Vuelve Turboman: Eduardo Vargas acuerda un contrato por dos años con la U

    Así como está acordada la permanencia del Príncipe, hay otra situación que generará expectación en los fanáticos azules. Es que tuvieron que pasar 14 años y dos intentos fallidos esta temporada para que Eduardo Vargas y la U volvieran a cruzar sus caminos. El delantero, que fue campeón con los azules de la Copa Sudamericana 2011, logró un acuerdo con los estudiantiles por los próximos dos años. Sin embargo, su fichaje debe ser visado por el nuevo DT que asuma en lugar de Álvarez.

    Tras desvincularse de Audax Italiano luego de firmar por seis meses, Turboman quedó con el pase en su poder, por lo que pudo negociar como jugador libre con Manuel Mayo. Las conversaciones se dieron de manera rápida y efectiva. La U necesitaba fichar delanteros, tras las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. A diferencia de lo que ocurrió a mediados de año, esta vez no hubo una oferta irrisoria por parte de los azules. Además, las exigencias del jugador fueron en línea de lo que le ofrecía el club.

    Crucial para ello fue que ambas partes dejaran atrás lo que había pasado las dos veces anteriores. El exgoleador de la Roja entregó una importante señal cuando, tras anotarle un gol a Colo Colo en la última fecha del torneo, mostró la insignia que tiene tatuada en el brazo derecho en la celebración. Eso sí, parte del directorio tenía ciertos reparos por lo acontecido la última vez y también por su rendimiento deportivo (hizo cuatro goles en 13 partidos en Primera). Sin embargo, ninguno de los integrantes se opuso a su llegada.

    Vargas se fue de la U en diciembre de 2011, tras conseguir el Apertura y el Clausura a nivel local, y la mencionada Sudamericana. El Napoli pagó 14,7 millones de dólares por su pase y le ofreció un sueldo de 62 millones de pesos mensuales. Desde entonces, el ariete no había decidido volver al país, pese a que hubo algunos acercamientos, pero ninguno tan serio como el que le propuso la U en el verano pasado.

    Con el pase en su poder tras no renovar con Atlético Mineiro, el delantero terminó fichando en Nacional de Uruguay. Esto no cayó bien en Azul Azul, que incluso amenazó con cerrarle la puerta para siempre, aunque Mayo llamó a la calma. “¿Quién no va a querer contar con un jugador como él? Los tiempos no calzaron. Ojalá se pueda dar”, dijo el ejecutivo en esa oportunidad.

    Tras una pésima campaña en el fútbol charrúa, Vargas nuevamente quedó libre y Azul Azul volvió a la carga por su pase. Sin embargo, diferencias en el monto del sueldo del jugador llevaron a Edu a firmar por un semestre en Audax Italiano. “Un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato y mostrando que me valoran y querían contar conmigo”, aseguró el nacido en Renca, en clara referencia a la baja oferta inicial que le habían presentado los universitarios.

    Esta firma desató una guerra en La Cisterna entre el técnico Gustavo Álvarez y el directorio presidido por Michael Clark, lo que terminó con el adiestrador argentino fuera de Universidad de Chile.

    Fútbol nacionalLa UUniversidad de ChileEduardo VargasMercado de PasesLiga de PrimeraCopa SudamericanaCharles AránguizAzul Azul

