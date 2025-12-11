¿Y Eduardo Vargas? La U busca dos delanteros tras las salidas de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras

El mercado de pases ya comenzó en la U. La gerencia técnica liderada por Manuel Mayo, trabaja en la conformación del plantel 2026 con una urgencia clara: reemplazar a Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

Azul Azul decidió no usar la opción de compra que poseía por el préstamo de los dos primeros y no le renovará el vínculo al tercero. Los elevados montos que tenían las cartas de los transandino, sólo por Di Yorio debían pagar 1,5 millones de dólares al Atlético Paranaense, van contra la política que quiere impulsar el presidente de la sociedad anónima, Michael Clark.

Y aunque aún no descartan negociar una nueva cesión de Lucas, la idea es aprovechar la temporada de transferencias para ver todas las opciones posibles. ¿Y Eduardo Vargas? El artillero de la Generación Dorada quedó con el pase en su poder tras el último partido de Audax Italiano en la Liga de Primera y su nombre ronda los pasillos del CDA.

Sin embargo, no todo el directorio está convencido de su contratación y por ahora, no está en las prioridades. ¿El principal argumento? Los dos intentos fallidos por sumarlo durante este año, dejó varios heridos en el camino y uno de ellos es el técnico Gustavo Álvarez. El adiestrador argentino lo pidió públicamente a mediados de año y la frustrada negociación fue el punto de quiebre que inició su alejamiento con Clark y compañía.

Romero tiene avanzadas conversaciones con la U. Foto: @Albirroja.

Los otros puestos: un volante central y un arquero

La inminente salida de Álvarez y la búsqueda de un nuevo adiestrador serán un factor a la hora de las contrataciones. La idea de la U es tener todo avanzado y cuando se defina quién será el estratega, presentarle los nombres y ver que más necesita para el año.

Pero eso no frena las definiciones. Una de ellas es que también se buscará un portero que compita con Gabriel Castellón, puesto que tampoco se le renovará el vínculo a Cristopher Toselli. Misma situación para Ignacio Tapia, el defensa que el viernes pasado se despidió de sus compañeros en el CDA.

La otra determinación es la contratación de un volante central y ya avanzaron en un preacuerdo con Lucas Romero. No hay nada de por medio y así como van las cosas el buen jugador será transferido al fútbol chileno”, afirmó el presidente de Recoleta, actual dueño de su pase, Luis Vidal, en VS Sports Radio.

Luego agregó que “la primera opción es para Chile, que tenemos un precontrato que estamos aguardando unas horas más y posteriormente vamos por lo de Brasil y Argentina es tercera opción”. Romero fue titular en casi todos los partidos de su oncena durante este 2025 y sumó 34 apariciones, 2654 minutos disputados, un gol y dos asistencias. Además, fue llamado a la selección paraguaya para los últimos cuatro amistosos que tuvo el combinado mundialista.