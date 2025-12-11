VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    ¿Y Eduardo Vargas? La U busca dos delanteros tras las salidas de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras

    La gerencia técnica de los azules no compró los pases de sus actuales delanteros y estudia alternativas. Además, ya tienen un preacuerdo con un volante paraguayo.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Di Yorio no seguirá en la U el próximo año. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El mercado de pases ya comenzó en la U. La gerencia técnica liderada por Manuel Mayo, trabaja en la conformación del plantel 2026 con una urgencia clara: reemplazar a Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

    Azul Azul decidió no usar la opción de compra que poseía por el préstamo de los dos primeros y no le renovará el vínculo al tercero. Los elevados montos que tenían las cartas de los transandino, sólo por Di Yorio debían pagar 1,5 millones de dólares al Atlético Paranaense, van contra la política que quiere impulsar el presidente de la sociedad anónima, Michael Clark.

    Y aunque aún no descartan negociar una nueva cesión de Lucas, la idea es aprovechar la temporada de transferencias para ver todas las opciones posibles. ¿Y Eduardo Vargas? El artillero de la Generación Dorada quedó con el pase en su poder tras el último partido de Audax Italiano en la Liga de Primera y su nombre ronda los pasillos del CDA.

    Sin embargo, no todo el directorio está convencido de su contratación y por ahora, no está en las prioridades. ¿El principal argumento? Los dos intentos fallidos por sumarlo durante este año, dejó varios heridos en el camino y uno de ellos es el técnico Gustavo Álvarez. El adiestrador argentino lo pidió públicamente a mediados de año y la frustrada negociación fue el punto de quiebre que inició su alejamiento con Clark y compañía.

    Romero tiene avanzadas conversaciones con la U. Foto: @Albirroja.

    Los otros puestos: un volante central y un arquero

    La inminente salida de Álvarez y la búsqueda de un nuevo adiestrador serán un factor a la hora de las contrataciones. La idea de la U es tener todo avanzado y cuando se defina quién será el estratega, presentarle los nombres y ver que más necesita para el año.

    Pero eso no frena las definiciones. Una de ellas es que también se buscará un portero que compita con Gabriel Castellón, puesto que tampoco se le renovará el vínculo a Cristopher Toselli. Misma situación para Ignacio Tapia, el defensa que el viernes pasado se despidió de sus compañeros en el CDA.

    La otra determinación es la contratación de un volante central y ya avanzaron en un preacuerdo con Lucas Romero. No hay nada de por medio y así como van las cosas el buen jugador será transferido al fútbol chileno”, afirmó el presidente de Recoleta, actual dueño de su pase, Luis Vidal, en VS Sports Radio.

    Luego agregó que “la primera opción es para Chile, que tenemos un precontrato que estamos aguardando unas horas más y posteriormente vamos por lo de Brasil y Argentina es tercera opción”. Romero fue titular en casi todos los partidos de su oncena durante este 2025 y sumó 34 apariciones, 2654 minutos disputados, un gol y dos asistencias. Además, fue llamado a la selección paraguaya para los últimos cuatro amistosos que tuvo el combinado mundialista.

    Unión Española confirma al DT para su "operación retorno" y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Emiliano Vecchio llama a Jorge Segovia para liderar la Operación Retorno de Unión Española

    IND cancela recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la "supergripe" H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

