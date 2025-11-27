BLACK SALE $990
    La U negocia su primer refuerzo para la temporada 2026

    El seleccionado paraguayo, Lucas Romero, reveló que esta en conversaciones con los estudiantiles: "Vamos a ver si sale lo de Chile", detalló.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

    Universidad de Chile ya activó su mercado de pases veraniego y está a punto de sumar su primer refuerzo. Se trata del volante paraguayo Lucas Romero, el cual milita en el Deportivo Recoleta de su país y fue llamado a la selección guaraní para los últimos cuatro partidos de estos últimos meses.

    “Vamos a ver. Esa es la idea. Estamos viendo para ver dónde nos vamos, estamos viendo ahí algunas cositas, vamos a ver si sale”, señaló el hombre de corte en el programa Fútbol a lo Grande. Consultado si una de esas “cositas” era el interés de los estudiantiles, el joven de 23 años reveló que “lo de Chile está ahí. Vamos a ver que pasa, mi representante está viendo esas cosas y está ahí, vamos a ver si sale”.

    Romero tiene avanzadas conversaciones con la U. Foto: @Albirroja.

    Romero detalló también que no se está negociando un préstamo, sino la compra total de su pase, y que en los próximas días debería estar todo resuelto. “Vamos a ver que sale, ellos están planificando todo eso, están viendo que sea lo mejor para nosotros y para el club. Este jueves no juego, estoy entrenando de forma personalizada, para meterle con todo. Estamos viendo que sale”, narró.

    Por su parte, el representante de Romero -Regis Marques- contó en la radio Rock&Pop Paraguay que “tenemos conversaciones con Brasil y una propuesta oficial de un equipo importante de Chile... Prefiero no hablar porque siempre genera especulaciones y todo, pero ya estamos con propuesta oficial y en una semana viajaré a Paraguay para arreglar todo“.

    La negociación también fue reconocida por el club de la primera división de los albirrojos, Luis Vidal, el cual sentenció: “La Universidad de Chile hizo una oferta oficial por Lucas Romero y la estamos analizando”. Y ese estudio pasa por el precio de su carta y cuánto desean ganar, ya que según el sitio Transfermarkt está avaluado en 250 mil dólares.

    La razón para que pasara de 50 mil a 100 mil y ahora a más del doble es que el jugador fue titular en casi todos los partidos de se oncena durante este 2025. Sumó 34 apariciones, 2654 minutos disputados, un gol y dos asistencias. Además, fue llamado a la selección paraguaya para los últimos cuatro amistosos, claro que fue suplente en tres de ellos e ingresó en los últimos minutos en el compromiso que sostuvieron con México el pasado 19 de noviembre.

    De fichar en la U, los laicos deberán liberar un cupo de extranjero y lo más probable es que esto se produzca en la delantera. Rodrigo Contreras no ha tenido un buen desempeño en el segundo semestre y no será comprado. El valor de Lucas Di Yorio es de más de un millón de dólares y Leandro Fernández, pese a que tiene contrato vigente, se le busca una salida en diciembre.

