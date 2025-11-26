Luto en el fútbol chileno: fallece histórico exdelantero de la U.

Universidad de Chile informó este miércoles el fallecimiento de Jaime Barrera, exdelantero que fue parte del plantel de la U en la década de 1970 y que registró más de un centenar de partidos con la institución laica. El club difundió la noticia a través de sus canales oficiales, donde entregó condolencias a su familia.

El exfutbolista vistió la camiseta azul en dos etapas. Su primer ciclo se extendió entre 1970 y 1973, período en el que se consolidó como una opción frecuente en el ataque del equipo dirigido en esos años por Ulises Ramos. Tras un paso fuera del club, el delantero regresó en 1976 para una segunda etapa que se prolongó hasta 1978, coincidiendo con un periodo de reordenamiento deportivo para el conjunto laico.

En total, el exariete disputó 143 encuentros oficiales con Universidad de Chile y anotó 48 goles.

La institución azul, en su mensaje público, lamentó el fallecimiento de Barrera y destacó su trayectoria en el club, recordando sus números y el rol que tuvo durante sus dos periodos como jugador profesional de la U. “Lamentamos profundamente la partida de Jaime Barrera, exdelantero y jugador del Romántico Viajero”, señaló el comunicado. “A su familia, amigos y cercanos enviamos nuestras más sinceras condolencias”, agregaron.

Barrera formó parte de una generación que vivió un periodo de transición en el club, posterior al exitoso ciclo del Ballet Azul. Su registro de 48 goles con la camiseta estudiantil lo ubica entre los jugadores con mayor impacto ofensivo en esa etapa y en el vigesimoquinto puesto de la lista de goleadores históricos de la U. No integró equipos campeones.