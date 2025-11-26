Entrenador de Italia se rinde ante los Cóndores: “Felicitaciones a Chile. Los enfrentamos con un respeto enorme, quizás excesivo”
Gonzalo Quesada destacó el rendimiento del equipo chileno y abogó por mayores oportunidades para el cuadro que dirige Pablo Lemoine.
El histórico test match entre Italia y Chile dejó conclusiones muy positivas en ambos bandos y también otros aspectos por mejorar. Eso sí, todos los actores coinciden en que los Cóndores dejaron una gran imagen en su paso por Génova.
El capitán Michele Lamaro, quien regresó tras perderse los dos primeros partidos de otoño por una lesión muscular, declaró: “Hemos progresado en estos partidos, y de nuevo esta noche. Creamos muchas jugadas, pero quizás no fuimos muy precisos en algunos momentos, y eso limitó nuestro rendimiento. Mantuvimos a nuestros oponentes bajo presión durante largos tramos, pero a pesar de eso, estábamos 15-14. Nuestro planteamiento del partido fue excelente, pero nuestra ejecución no fue tan buena; sin embargo, en general, hemos avanzado mucho, y eso nos da confianza para el próximo Seis Naciones”.
“Fue un noviembre muy positivo”, confirmó el entrenador Gonzalo Quesada, “y el apoyo de la afición, desde Udine hasta Génova, fue increíble. El objetivo principal de esta selección italiana es contribuir a la promoción del rugby en todo el país a través del trabajo de la selección nacional, y ver todo este apoyo es importante para nosotros”, añadió.
“Diez cambios en la alineación, un balón resbaladizo por la humedad y otros factores pueden explicar parte de la imprecisión de hoy, pero aun así hicimos bien en implementar el plan que queríamos, con un primer cuarto enfocado en presionar a Chile, usando nuestro juego de pies para jugar en su campo y reducir su presión emocional. Lo hicimos bien, quizás sin anotar demasiados puntos, mientras que en la segunda mitad fuimos más imprecisos”, destacó el coach argentino.
Loas a Chile
“Tuvimos una victoria sólida, que fue la base de esta victoria, y cuando estuvimos organizados, marcamos, o estuvimos cerca de hacerlo. El siguiente paso en nuestro crecimiento debe ser cerrar este tipo de partidos antes, gestionar mejor ciertos momentos y seguir elevando nuestro nivel. No siempre marcamos cuando debíamos, pero es una victoria importante”, continuó el entrenador.
“El siguiente paso en nuestro crecimiento es cerrar este tipo de partidos antes y gestionar mejor ciertos momentos para elevar nuestro nivel. Es una victoria importante; cuando necesitábamos marcar para ganar, lo hicimos”, apuntó Quesada, su novena victoria como seleccionador de Italia.
En ese contexto, resaltó el trabajo del equipo de Pablo Lemoine. “Felicitaciones a Chile. Los enfrentamos con un respeto enorme, quizás incluso excesivo. Queríamos sumar todos los puntos posibles desde el principio, queríamos construir sobre este partido, y no estamos del todo satisfechos en ese sentido. Pero debemos reconocer el mérito de nuestros rivales”, sostuvo.
“Hicieron una buena actuación en su primera experiencia contra un equipo de primer nivel, demostrando su calidad. Nos alegra saber que le dimos a Chile esta gran oportunidad. Han demostrado que están a la altura para competir y merecen más pruebas como esta”, concluyó Quesada.
