Una guerra contra un top 10: los Cóndores caen ante Italia en un histórico test match de preparación para el Mundial

Los Cóndores volvieron a la cancha tras asegurar su segunda clasificación consecutiva al Mundial de Rugby. Pese a tener tramos muy competitivos, la lógica se impuso. El quince chileno perdió por 34-19 ante Italia, en Génova, en un histórico e inédito test match para el deporte nacional.

De la mano de Pablo Lemoine, la selección nacional afrontó el partido amistoso con la Azurri como uno de sus principales aprontes de cara al certamen planetario que se disputará en Australia el 2027. Se trata de una potencia mundial, que ha jugado todos los Mundiales y se mide cada año en el máximo nivel en, por ejemplo, torneos como el Seis Naciones. Es primera vez que Chile juega contra un tier 1 en un test match, en este caso, la décima mejor selección del ranking planetario.

El encuentro, disputado con una alta cantidad de público en el Estadio Luigi Ferrari, se anticipó como una batalla para ambas escuadras. Eso sí, para el conjunto aviar vino antecedido de una noticia más que positiva. En las horas previas se dieron a conocer los premios de los World Rugby Awards, donde Santiago Pedrero ganó el galardón al mejor try del año.

La categoría italiana

El equipo chileno inició con personalidad y agresividad, logrando equiparar el alto ritmo de los europeos. Una alta posesión por parte de los Cóndores fue reflejo de aquello y de la intención de realizar su juego a pesar de la magnitud del rival.

No obstante, pese al control en los primeros minutos, Italia rompió el cero. La Azurra recuperó alto y Ange Capuozzo marcó el primer try del partido, a los 12′. Giacomo Da Re completó la conversión.

La anotación marcó un cambio en la tónica del encuentro. Los europeos se hicieron con el control, mientras que Chile se replegó, intentó sostener los embates y hacer daño tras recuperar. Chile se hizo fuerte en los mauls y en la defensa, aunque le costó llegar a la zona de anotación. En tanto, en el 24′, Da Re estiró la ventaja de penal.

Pese a la fortaleza de Chile en los mauls, perdió uno tras un line cercano a la zona de anotación, lo que significó otro try (35′). Da Re no pudo completar.

No obstante, sobre el cierre, los Cóndores crecieron y terminaron de la mejor forma. Luego de una serie de intentos ofensivos, Salvador Lues anotó el primer try chileno con un pick and go. Tomás Salas anotó la conversión y finalizó la primera mitad.

Chile intentó continuar con el envión en la segunda y descontó rápidamente. Nicolás Saab se apoderó de un envío largo y aprovechó su velocidad para recortar la distancia. Salas completó y el marcador quedó 15-14. Fueron los mejores momentos de los pupilos de Lemoine.

Pese a envalentonamiento nacional, este se diluyó y el conjunto local volvió a ejercer superioridad. En el 53′, nuevamente mediante un maul, los italianos estiraron su ventaja con un try de Tommaso Di Bartolomeo. Da Re ahora sí logró la conversión.

La amarilla de Clemente Saavedra (59′) terminó por complicar a los Cóndores, que se quedaron con un hombre menos por diez minutos. En el 62′, Monty Ioane cerró una gran jugada ofensiva. Diez minutos después volvería a anotar un try, mientras que Da Re solo completó una oportunidad. Una arremetida sobre el final de Saab terminó en un try de Saavedra, que puso el defitinivo 34-19.