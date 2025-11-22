BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una guerra contra un top 10: los Cóndores caen ante Italia en un histórico test match de preparación para el Mundial

    El equipo dirigido por Pablo Lemoine perdió por 34-19 contra la Azurra, en un partido disputado en Génova, en la mayor prueba del conjunto nacional de cara a Australia 2027. Se trata de un inédito amistoso ante una selección tier 1.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Los Cóndores cayeron ante Italia en un test match. Crédito: Italia Rugby.

    Los Cóndores volvieron a la cancha tras asegurar su segunda clasificación consecutiva al Mundial de Rugby. Pese a tener tramos muy competitivos, la lógica se impuso. El quince chileno perdió por 34-19 ante Italia, en Génova, en un histórico e inédito test match para el deporte nacional.

    De la mano de Pablo Lemoine, la selección nacional afrontó el partido amistoso con la Azurri como uno de sus principales aprontes de cara al certamen planetario que se disputará en Australia el 2027. Se trata de una potencia mundial, que ha jugado todos los Mundiales y se mide cada año en el máximo nivel en, por ejemplo, torneos como el Seis Naciones. Es primera vez que Chile juega contra un tier 1 en un test match, en este caso, la décima mejor selección del ranking planetario.

    El encuentro, disputado con una alta cantidad de público en el Estadio Luigi Ferrari, se anticipó como una batalla para ambas escuadras. Eso sí, para el conjunto aviar vino antecedido de una noticia más que positiva. En las horas previas se dieron a conocer los premios de los World Rugby Awards, donde Santiago Pedrero ganó el galardón al mejor try del año.

    La categoría italiana

    El equipo chileno inició con personalidad y agresividad, logrando equiparar el alto ritmo de los europeos. Una alta posesión por parte de los Cóndores fue reflejo de aquello y de la intención de realizar su juego a pesar de la magnitud del rival.

    No obstante, pese al control en los primeros minutos, Italia rompió el cero. La Azurra recuperó alto y Ange Capuozzo marcó el primer try del partido, a los 12′. Giacomo Da Re completó la conversión.

    La anotación marcó un cambio en la tónica del encuentro. Los europeos se hicieron con el control, mientras que Chile se replegó, intentó sostener los embates y hacer daño tras recuperar. Chile se hizo fuerte en los mauls y en la defensa, aunque le costó llegar a la zona de anotación. En tanto, en el 24′, Da Re estiró la ventaja de penal.

    Pese a la fortaleza de Chile en los mauls, perdió uno tras un line cercano a la zona de anotación, lo que significó otro try (35′). Da Re no pudo completar.

    No obstante, sobre el cierre, los Cóndores crecieron y terminaron de la mejor forma. Luego de una serie de intentos ofensivos, Salvador Lues anotó el primer try chileno con un pick and go. Tomás Salas anotó la conversión y finalizó la primera mitad.

    Chile intentó continuar con el envión en la segunda y descontó rápidamente. Nicolás Saab se apoderó de un envío largo y aprovechó su velocidad para recortar la distancia. Salas completó y el marcador quedó 15-14. Fueron los mejores momentos de los pupilos de Lemoine.

    Pese a envalentonamiento nacional, este se diluyó y el conjunto local volvió a ejercer superioridad. En el 53′, nuevamente mediante un maul, los italianos estiraron su ventaja con un try de Tommaso Di Bartolomeo. Da Re ahora sí logró la conversión.

    La amarilla de Clemente Saavedra (59′) terminó por complicar a los Cóndores, que se quedaron con un hombre menos por diez minutos. En el 62′, Monty Ioane cerró una gran jugada ofensiva. Diez minutos después volvería a anotar un try, mientras que Da Re solo completó una oportunidad. Una arremetida sobre el final de Saab terminó en un try de Saavedra, que puso el defitinivo 34-19.

    Más sobre:RugbyPolideportivoCóndoresLos CóndoresPablo LemoineSelección de ItaliaSelección ChilenaMundial de RugbyAustralia 2027

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias

    Parlamentarios de Chile Vamos presionan al Gobierno para incluir glosa que permita indemnizar a familias del mega incendio de Valparaíso

    Boric alerta por ola de calor y llama a extremar medidas para evitar incendios

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias
    Chile

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias

    Parlamentarios de Chile Vamos presionan al Gobierno para incluir glosa que permita indemnizar a familias del mega incendio de Valparaíso

    Boric alerta por ola de calor y llama a extremar medidas para evitar incendios

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?
    Negocios

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Una guerra contra un top 10: los Cóndores caen ante Italia en un histórico test match de preparación para el Mundial
    El Deportivo

    Una guerra contra un top 10: los Cóndores caen ante Italia en un histórico test match de preparación para el Mundial

    Repasa la gran actuación de los Cóndores en el histórico test match frente a Italia

    En vivo: Lanús y el Atlético Mineiro de Iván Román se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original
    Cultura y entretención

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela
    Mundo

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”