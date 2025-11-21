BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Esperamos una batalla”: selección de rugby de Italia destaca el partido contra los Cóndores

    El hooker de origen argentino Pablo Dimcheff destacó el duelo ante los chilenos por la Quilter Nations Series. “Prevemos un partido muy duro”, dijo en la antesala del encuentro del sábado 22 de noviembre, en Génova.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Foto: @pablodimcheff / Instagram.

    El próximo 22 de noviembre, los Cóndores tendrán uno de sus principales aprontes en su preparación para el Mundial de Rugby de Australia 2027. El quince chileno visitará a Italia por la Quilter Nations Series, test match inédito en la historia de ambas selecciones.

    “World Rugby ha actualizado su calendario internacional de partidos. Chile reemplazará a Samoa como rival de Italia en el partido de la Autumn Nations Series que se disputará en Génova el 22 de noviembre, tras la clasificación de la selección sudamericana a la Rugby World Cup Masculina 2027. Esta decisión, tomada con pleno acuerdo entre las tres uniones nacionales, World Rugby y Seis Naciones, el organizador de la Quilter Nations Series, tras un pedido de Samoa, reflejando la evolución de las prioridades de Chile y Samoa en sus respectivos caminos hacia la clasificación a la RWC 2027”, advirtió el organismo internacional en un comunicado.

    Enfrentamiento que ha despertado diversas reacciones en los medios especializados de ese país europeo. La presencia de Pablo Lemoine y sus dirigidos marca un hito para uno de los equipos animadores del Torneo de las Seis Naciones.

    El sitio especializado On Rugby destacó que “no había un desafío programado contra un equipo del Tier 1, pero Los Cóndores literalmente lo conquistaron con resultados, revirtiendo los calendarios de partidos durante esta temporada… Chile aparece por primera vez en el mapa del rugby mundial, entre los equipos que importan”.

    “Una batalla”

    En medio de los entrenamientos en Turín, el equipo azzurro que dirige el argentino Gonzalo Quesada se dio un momento para comentar el próximo enfrentamiento ante los Cóndores. El hooker Pablo Dimcheff, exjugador de los Pumas transandinos, habló del poderío del quince nacional.

    “Prevemos un partido muy duro contra Chile, sobre todo en ataque. También es un equipo que defiende muy bien. No suelen patear mucho en ataque; les gusta tener el balón en las manos y jugar buscando espacios”, afirmó el jugador de Colomiers francés.

    En la misma conferencia, el rugbista de 25 años insistió en la resistencia que encontrará su equipo ante los Cóndores, sobre todo, por la motivación de los chilenos en el estreno de esta rivalidad.

    “Esperamos una gran batalla contra Chile, ellos tienen muchas ganas de un partido así y estarán muy motivados, con el objetivo de dar lo mejor de sí contra nosotros. Están haciendo un trabajo increíble, se han clasificado para su segundo Mundial consecutivo y creo que seguirán mejorando”, explicó el exjugador del Sub 20 transandino.

    Más sobre:RugbyLos CóndoresSelección Chilena de RugbySelección Italiana de RugbyPablo Dimcheff

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”

    Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Trump firmó orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    La UE confirma que Estados Unidos no le comunicó su plan para Ucrania y trabajará con Zelenski para una paz “justa”

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Inna Moll no logra llegar al top 5 del Miss Universo 2025

    Inna Moll no logra llegar al top 5 del Miss Universo 2025

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando
    Chile

    Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jaime Quintana (PPD) plantea opción de pacto político con Franco Parisi y el PDG para ganarle a la “ultraderecha”

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”
    Negocios

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”

    Trump firmó orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México
    Tendencias

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1
    El Deportivo

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    “Esperamos una batalla”: selección de rugby de Italia destaca el partido contra los Cóndores

    La combinación de resultados que puede sentenciar a Deportes Iquique al descenso este viernes en la Liga de Primera

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales
    Mundo

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    La UE confirma que Estados Unidos no le comunicó su plan para Ucrania y trabajará con Zelenski para una paz “justa”

    La Casa Blanca estudia tomar “medidas adicionales” contra el narcotráfico al otro lado de su frontera sur

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores