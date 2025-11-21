“Esperamos una batalla”: selección de rugby de Italia destaca el partido contra los Cóndores

El próximo 22 de noviembre, los Cóndores tendrán uno de sus principales aprontes en su preparación para el Mundial de Rugby de Australia 2027. El quince chileno visitará a Italia por la Quilter Nations Series, test match inédito en la historia de ambas selecciones.

“World Rugby ha actualizado su calendario internacional de partidos. Chile reemplazará a Samoa como rival de Italia en el partido de la Autumn Nations Series que se disputará en Génova el 22 de noviembre, tras la clasificación de la selección sudamericana a la Rugby World Cup Masculina 2027. Esta decisión, tomada con pleno acuerdo entre las tres uniones nacionales, World Rugby y Seis Naciones, el organizador de la Quilter Nations Series, tras un pedido de Samoa, reflejando la evolución de las prioridades de Chile y Samoa en sus respectivos caminos hacia la clasificación a la RWC 2027”, advirtió el organismo internacional en un comunicado.

Enfrentamiento que ha despertado diversas reacciones en los medios especializados de ese país europeo. La presencia de Pablo Lemoine y sus dirigidos marca un hito para uno de los equipos animadores del Torneo de las Seis Naciones.

El sitio especializado On Rugby destacó que “no había un desafío programado contra un equipo del Tier 1, pero Los Cóndores literalmente lo conquistaron con resultados, revirtiendo los calendarios de partidos durante esta temporada… Chile aparece por primera vez en el mapa del rugby mundial, entre los equipos que importan”.

“Una batalla”

En medio de los entrenamientos en Turín, el equipo azzurro que dirige el argentino Gonzalo Quesada se dio un momento para comentar el próximo enfrentamiento ante los Cóndores. El hooker Pablo Dimcheff, exjugador de los Pumas transandinos, habló del poderío del quince nacional.

“Prevemos un partido muy duro contra Chile, sobre todo en ataque. También es un equipo que defiende muy bien. No suelen patear mucho en ataque; les gusta tener el balón en las manos y jugar buscando espacios”, afirmó el jugador de Colomiers francés.

En la misma conferencia, el rugbista de 25 años insistió en la resistencia que encontrará su equipo ante los Cóndores, sobre todo, por la motivación de los chilenos en el estreno de esta rivalidad.

“Esperamos una gran batalla contra Chile, ellos tienen muchas ganas de un partido así y estarán muy motivados, con el objetivo de dar lo mejor de sí contra nosotros. Están haciendo un trabajo increíble, se han clasificado para su segundo Mundial consecutivo y creo que seguirán mejorando”, explicó el exjugador del Sub 20 transandino.