“Uno de los equipos que importan”: medios italianos destacan test match de su selección de rugby ante los Cóndores

Los Cóndores tendrán un gran apronte en su preparación para el Mundial de Rugby de Australia, que se disputará en 2027. El quince chileno visitará el próximo 22 de noviembre a Italia, test match inédito en la historia de ambas selecciones, por la Quilter Nations Series.

“World Rugby ha actualizado su calendario internacional de partidos. Chile reemplazará a Samoa como rival de Italia en el partido de la Autumn Nations Series que se disputará en Génova el 22 de noviembre, tras la clasificación de la selección sudamericana a la Rugby World Cup Masculina 2027”, advirtió el organismo internacional en un comunicado.

En la misma línea, el órgano rector destacó las fructíferas negociaciones entre las distintas federaciones, punto clave para que se produjera este movimiento en el calendario.

“Esta decisión, tomada con pleno acuerdo entre las tres uniones nacionales, World Rugby y Seis Naciones, el organizador de la Quilter Nations Series, tras un pedido de Samoa, reflejando la evolución de las prioridades de Chile y Samoa en sus respectivos caminos hacia la clasificación a la RWC 2027”, afirmó World Rugby.

Elogios italianos

Enfrentamiento que de ninguna manera pasó inadvertido en los medios especializados de ese país europeo. La presencia de los dirigidos de Pablo Lemoine marca un hito para uno de los equipos animadores del Torneo de las Seis Naciones.

“Será un evento único en el rugby internacional: por primera vez, la selección italiana se enfrentará a Chile en un partido oficial de prueba, en el marco de la prestigiosa Quilter Nations Series. Este partido representa un momento de gran importancia deportiva y cultural, no solo por ser el primer encuentro entre ambos equipos, sino también por el significado simbólico de elegir Génova como sede”, reconoce el sitio regional La Mia Liguria.

Asimismo, el sitio agregó que “este es el escenario perfecto para un partido que celebra no sólo el crecimiento de un equipo emergente como Chile, recientemente clasificado para el Mundial de Rugby 2027 en Australia, sino también la riqueza de la comunidad sudamericana presente en la zona”.

Aún más elogiosos fueron los comentarios del sitio especializado On Rugby. El portal de la disciplina también destacó el sostenido desarrollo en el trabajo de los Cóndores.

“La hazaña de Chile: de la arcilla a su segundo Mundial, hasta el partido ante Italia ganado en la cancha”, tituló en una de sus notas principales para anunciar el test match frente a su selección.

En la misma información, el mismo portal agregó que “no había un desafío programado contra un equipo del Tier 1, pero Los Cóndores literalmente lo conquistaron con resultados, revirtiendo los calendarios de partidos durante esta temporada… Chile aparece por primera vez en el mapa del rugby mundial, entre los equipos que importan”.

Lo cierto es que el conjunto europeo que entrena el argentino Gonzalo Quesada no se guarda nada para la ventana de noviembre en la que, además, se medirá a Australia y Sudáfrica. Así lo describió La Gazzetta dello Sport tras publicar la nómina de los Azzurri.

“Estos partidos de prueba son una oportunidad para asegurar algunas incorporaciones importantes, probar a nuevos jugadores y, sobre todo, asegurar un puesto en el Bombo 2 del sorteo para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará a principios de diciembre, justo después de los partidos de prueba de otoño. Estos partidos ante Australia, Sudáfrica y Chile adquieren una importancia fundamental: Italia es décima en el ranking y debe terminar este noviembre al menos en el puesto 12 para estar en la segunda categoría del sorteo y tener un grupo más fácil en el nuevo formato de 24 equipos”, explicó el principal diario deportivo de la península.