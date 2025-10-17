SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Uno de los equipos que importan”: medios italianos destacan test match de su selección de rugby ante los Cóndores

Ambos quinces se miden el 22 de noviembre, en Génova. “Chile aparece por primera vez en el mapa mundial”, escribió el sitio especializado On Rugby.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Los Cóndores visitan a Italia el 22 de noviembre. Foto: @marcosharispefotografia.

Los Cóndores tendrán un gran apronte en su preparación para el Mundial de Rugby de Australia, que se disputará en 2027. El quince chileno visitará el próximo 22 de noviembre a Italia, test match inédito en la historia de ambas selecciones, por la Quilter Nations Series.

“World Rugby ha actualizado su calendario internacional de partidos. Chile reemplazará a Samoa como rival de Italia en el partido de la Autumn Nations Series que se disputará en Génova el 22 de noviembre, tras la clasificación de la selección sudamericana a la Rugby World Cup Masculina 2027”, advirtió el organismo internacional en un comunicado.

En la misma línea, el órgano rector destacó las fructíferas negociaciones entre las distintas federaciones, punto clave para que se produjera este movimiento en el calendario.

“Esta decisión, tomada con pleno acuerdo entre las tres uniones nacionales, World Rugby y Seis Naciones, el organizador de la Quilter Nations Series, tras un pedido de Samoa, reflejando la evolución de las prioridades de Chile y Samoa en sus respectivos caminos hacia la clasificación a la RWC 2027”, afirmó World Rugby.

Elogios italianos

Enfrentamiento que de ninguna manera pasó inadvertido en los medios especializados de ese país europeo. La presencia de los dirigidos de Pablo Lemoine marca un hito para uno de los equipos animadores del Torneo de las Seis Naciones.

“Será un evento único en el rugby internacional: por primera vez, la selección italiana se enfrentará a Chile en un partido oficial de prueba, en el marco de la prestigiosa Quilter Nations Series. Este partido representa un momento de gran importancia deportiva y cultural, no solo por ser el primer encuentro entre ambos equipos, sino también por el significado simbólico de elegir Génova como sede”, reconoce el sitio regional La Mia Liguria.

Asimismo, el sitio agregó que “este es el escenario perfecto para un partido que celebra no sólo el crecimiento de un equipo emergente como Chile, recientemente clasificado para el Mundial de Rugby 2027 en Australia, sino también la riqueza de la comunidad sudamericana presente en la zona”.

Aún más elogiosos fueron los comentarios del sitio especializado On Rugby. El portal de la disciplina también destacó el sostenido desarrollo en el trabajo de los Cóndores.

“La hazaña de Chile: de la arcilla a su segundo Mundial, hasta el partido ante Italia ganado en la cancha”, tituló en una de sus notas principales para anunciar el test match frente a su selección.

En la misma información, el mismo portal agregó que “no había un desafío programado contra un equipo del Tier 1, pero Los Cóndores literalmente lo conquistaron con resultados, revirtiendo los calendarios de partidos durante esta temporada… Chile aparece por primera vez en el mapa del rugby mundial, entre los equipos que importan”.

Lo cierto es que el conjunto europeo que entrena el argentino Gonzalo Quesada no se guarda nada para la ventana de noviembre en la que, además, se medirá a Australia y Sudáfrica. Así lo describió La Gazzetta dello Sport tras publicar la nómina de los Azzurri.

“Estos partidos de prueba son una oportunidad para asegurar algunas incorporaciones importantes, probar a nuevos jugadores y, sobre todo, asegurar un puesto en el Bombo 2 del sorteo para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará a principios de diciembre, justo después de los partidos de prueba de otoño. Estos partidos ante Australia, Sudáfrica y Chile adquieren una importancia fundamental: Italia es décima en el ranking y debe terminar este noviembre al menos en el puesto 12 para estar en la segunda categoría del sorteo y tener un grupo más fácil en el nuevo formato de 24 equipos”, explicó el principal diario deportivo de la península.

Más sobre:RugbySelección Chilena de RugbyLos CóndoresSelección de Rugby de Italia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ossandón defiende proyecto que busca regular supersueldos: “No pueden pensar que van a vivir toda la vida en una realidad paralela a lo que vive Chile”

Las suspicacias del biministro García con las generadoras eléctricas: “Me parece poco probable” que no advirtieran el “error de cálculo”

Rusia anuncia avances en la invasión de Ucrania con la toma de tres localidades en Járkov y Dnipropetrovsk

Ministra Delpiano tras pérdida de contacto con helicóptero: “Están todos los recursos necesarios desplegados”

Qué respondió Maduro a la autorización de Trump para que la CIA opere en Venezuela

Líder golpista de Madagascar jura como presidente tras cambio de gobierno calificado de “inconstitucional” por la ONU

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

4.
FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Servicios

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Ossandón defiende proyecto que busca regular supersueldos: “No pueden pensar que van a vivir toda la vida en una realidad paralela a lo que vive Chile”
Chile

Ossandón defiende proyecto que busca regular supersueldos: “No pueden pensar que van a vivir toda la vida en una realidad paralela a lo que vive Chile”

Ministra Delpiano tras pérdida de contacto con helicóptero: “Están todos los recursos necesarios desplegados”

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las suspicacias del biministro García con las generadoras eléctricas: “Me parece poco probable” que no advirtieran el “error de cálculo”
Negocios

Las suspicacias del biministro García con las generadoras eléctricas: “Me parece poco probable” que no advirtieran el “error de cálculo”

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Qué respondió Maduro a la autorización de Trump para que la CIA opere en Venezuela
Tendencias

Qué respondió Maduro a la autorización de Trump para que la CIA opere en Venezuela

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

Figura de Argentina en el Mundial Sub 20 se lanza contra el público chileno: “Sigan en contra nuestra, es cábala”
El Deportivo

Figura de Argentina en el Mundial Sub 20 se lanza contra el público chileno: “Sigan en contra nuestra, es cábala”

Máxima tensión en Brasil: la guerra cruzada entre Flamengo y Palmeiras que calienta el decisivo choque en el Maracaná

Otra vez en problemas: la UEFA pone a la Juventus en la mira por el Fair Play Financiero

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica
Cultura y entretención

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Rusia anuncia avances en la invasión de Ucrania con la toma de tres localidades en Járkov y Dnipropetrovsk
Mundo

Rusia anuncia avances en la invasión de Ucrania con la toma de tres localidades en Járkov y Dnipropetrovsk

Líder golpista de Madagascar jura como presidente tras cambio de gobierno calificado de “inconstitucional” por la ONU

El Congreso de Perú rechaza debatir una moción de censura contra el presidente por la represión de protestas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo