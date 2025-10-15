Escocia invita a los Cóndores a un test match de lujo que está en duda por la falta de recursos para viajar

Los Cóndores siguen sumando buenas noticias desde lo deportivo. La selección chilena de rugby sumó una nueva e importante invitación para la ventana de amistosos de noviembre. Al test match frente a Italia, el 22 de ese mes, se suma otro ante Escocia, el 29, según información exclusiva de El Deportivo.

A pesar de lo estimulante de la noticia, porque el elenco europeo es una potencia y se ubica en el octavo puesto del ranking mundial, no todo es alegría para Chile Rugby, porque se encuentran con la incertidumbre de no saber si pueden cubrir los gastos que implicaría este segundo partido en el Viejo Continente. “En este momento, no están los recursos”, plantean desde la entidad.

“Yo creo que en la ventana de noviembre, las tres semanas en Europa van a salir 250 millones de pesos, sin contar salarios ni costos operativos internos”, anticipó hace unos días Pablo Lemoine, en conversación con este medio.

“Es una gira muy costosa porque nos gastamos esa plata por haber ido a Estados Unidos y la verdad es que hoy no tenemos los recursos para la ventana de noviembre”, reconoció Raúl Sigren, vicepresidente de Chile Rugby.

El gobierno se comprometió a ayudar frente a este escenario, pero el propio Presidente Gabriel Boric también fue más allá y le pidió al gran empresariado que colabore con el equipo en esta gira, durante su intervención en Enade.

“A propósito, perdonen que me salga un poquito del discurso mismo, pero ya que los saludaron y están presentes en medio de tantas empresas exitosas, me sumo al saludo a los Cóndores y aprovecho de pasar el dato de que los Cóndores están buscando apoyo tanto público como privado para poder participar en la próxima fecha internacional como preparación para el Mundial, así que para que se les acerquen después”, manifestó el mandatario.

El aporte del gobierno

Más allá del llamado del Presidente Boric, el Estado ya puso en la Ley de Presupuestos del próximo año los montos que irán destinados al rugby, los que tienen que ver con dos proyectos clave: el Mundial M20 que se realizará en Chile en 2026 y las mejoras al Centro de Alto Rendimiento del Parque Mahuida.

En primer lugar, el documento menciona $ 1.650 millones para la realización de la World Rugby Challenger Cup M20, aunque más adelante se detalla que, de esa cifra, $ 971 millones van para financiar el evento y los $ 679 millones restantes son para otros fines.

A esa cantidad también se agrega una transferencia de capital por $ 2.371 millones para el CARR, que hoy funciona con lo indispensable en La Reina, pero que necesita la implementación de oficinas, salas médicas y otras dependencias para que mejore sus estándares. Justamente este fue uno de los temas abordados en la visita de los seleccionados a La Moneda, hace un par de semanas.