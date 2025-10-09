SUSCRÍBETE
El Deportivo

Comienza la preparación para el Mundial: los Cóndores jugarán histórico test match frente a Italia en Génova

Debido a la baja de Samoa y luego de largas conversaciones encabezadas por World Rugby, Chile enfrentará en noviembre a la décima selección del planeta.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Los Cóndores se impusieron sobre Samoa y clasificaron a su segundo Mundial. Ahora se medirán con Italia en noviembre.

La ventana de noviembre comienza a tomar forma para los Cóndores en su objetivo para llegar de la mejor forma al Mundial de Australia. Este jueves se confirmó como rival a Italia, décimo del mundo, en un partido que se jugará el 22 de noviembre, a las 14.10, en el estadio Luigi Ferraris de Génova.

El histórico encuentro se da luego de que Samoa, que era el rival inicial de los peninsulares, renunció a jugar debido a que deberá disputar el repechaje para el Mundial en Dubái. Así lo informó World Rugby.

“World Rugby ha actualizado su calendario internacional de partidos. Chile reemplazará a Samoa como rival de Italia en el partido de la Autumn Nations Series que se disputará en Génova el 22 de noviembre, tras la clasificación de la selección sudamericana a la Rugby World Cup Masculina 2027″, señalaron mediante un comunicado.

El organismo destaca la importancia de este duelo. “El encuentro será histórico por ser el primer partido entre Italia y Chile, en una ciudad que se enorgullece de albergar a una vibrante comunidad sudamericana”, sostiene.

Asimismo, la entidad hace alusión a las conversaciones entre las distintas federaciones para que se produjera este movimiento: “Esta decisión, tomada con pleno acuerdo entre las tres uniones nacionales, World Rugby y Seis Naciones, el organizador de la Quilter Nations Series, tras un pedido de Samoa, reflejando la evolución de las prioridades de Chile y Samoa en sus respectivos caminos hacia la clasificación a la RWC 2027″.

El director ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin, se mostró muy emocionado por este cruce. “Agradecemos profundamente la colaboración y comprensión de todas las uniones involucradas, la FIR y Six Nations Rugby, y a la FIR por adaptarse al ajuste del calendario. Chile, recién clasificado para la Rugby World Cup 2027, es una nación en ascenso y en rápido crecimiento en el rugby mundial y aprovechará la oportunidad de enfrentarse a Italia en este histórico encuentro”, manifestó.

Mientras que Tom Harrison, director ejecutivo del Seis Naciones de Rugby, añadió: “Gracias a Italia por adaptarse al cambio de calendario. Chile es una incorporación emocionante a la ventana de noviembre, ya que aporta su cultura e identidad a la serie, a la vez que les ofrece una gran oportunidad de desarrollo de cara a la Rugby World Cup en Australia”.

Para Pablo Lemoine, head coach de los Cóndores, la noticia es muy positiva. “El partido de Italia para nosotros es un hito en este proceso de los Cóndores, lo que significa jugar contra un seis naciones en Europa. Bueno, tocó en el Mundial jugar contra algún tier 1 y algo especial que es lo que se da en los Mundiales. Pero es muy difícil poder jugar contra un tier 1 en una ventana en noviembre en Europa, así que, para nosotros, Italia la verdad que va a ser un gran desafío; es lo que buscamos, buscamos partidos importantes para que nos vayan preparando para la Copa del Mundo sin importar resultados”, afirmó.

En esa línea, agradeció las gestiones y destacó el desafío: “Siempre estamos en la búsqueda de mejor competencia y que nos expongan y que aprendamos de eso. Y después, bueno, resaltar el rol que tuvo Andrea, el presidente de la Federación Italiana de Rugby, y Gonzalo Quesada, por supuesto, que fue el gran promotor de esto y que nos validó desde un principio dejándonos claro que nosotros nos habíamos ganado ese lugar, ya que ese partido estaba arreglado para Samoa, y ponernos en claro que el lugar se lo había ganado Chile con sus partidos, con su serie y con su clasificación en la Copa del Mundo”.

“Nuestro objetivo es ir, competir, validar esta invitación que tenemos del staff de Italia y, por supuesto, del presidente, porque creo que es lo que corresponde. Chile tiene que ir y dar su mejor partido”, cerró.

La importancia del ranking

La ventana de noviembre asomaba compleja para los Cóndores debido a lo estratégica que resultaba a la hora de seleccionar rivales, pues enfrentar a un adversario de similar nivel implicaba poner en riesgos la posición en el bombo 3 para el sorteo del Mundial en diciembre. En cambio, jugar con un elenco mejor ubicado no reviste peligro para dicho fin.

“Teníamos una invitación de Portugal, pero ahora estamos barajando con quién jugar, porque el ranking es muyimportante. Hoy día Chile está 17 en la tómbola del Mundial y nosotros tenemos que mantenernos entre los 18 (para seguir en el bombo 3), por lo que jugar en Europa es un gran tema”, explicaba hace unos días Raúl Sigren, vicepresidente de Chile Rugby.

La opción no jugar en ese periodo tampoco pasó por la cabeza de nadie. “Tenemos que darles minutos de juego a nuestros jugadores, porque si no jugamos en noviembre, ya pasamos a marzo. Son seis meses de para que son muy peligrosos para mantener el nivel en que estamos”, decía el dirigente.

De este modo los Cóndores, siguen afinando detalles para enfrentar a un rival más en esta gira.

Más sobre:RugbyMundial de RugbyCóndoresTest MatchItaliaChileGénova

