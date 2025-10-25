SUSCRÍBETE
El Deportivo

Pablo Lemoine confirma la cancelación del test match entre los Cóndores y Escocia

El head coach explicó los detalles ante la imposibilidad de realizar el partido contra el conjunto británico. "No se juega por calendario, por algunos temas organizacionales", señaló.

Julián Concha 
Julián Concha

No se juega. Pese a las pretensiones de los Cóndores, el test match ante Escocia no se llevará a cabo. La selección chilena de rugby recibió dos importantes invitaciones: primero, para un duelo ante Italia, que se jugará el 22 de noviembre. El otro, ante el XV del Cardo, que estaba estipulado para el 29 del mismo mes. Sin embargo, este último no se realizará.

Así lo explicó el propio head coach del combinado nacional, Pablo Lemoine. “Escocia no se juega, Italia se hace. Es el primer test match, fuera de un Mundial, que Chile juega fuera de casa, en Europa, contra un seis naciones”, comenzó señalando el técnico, en el programa Picado TV.

No se juega por calendario, por algunos temas organizacionales. Es difícil. Entendamos que todos estos partidos, por lo general, están arreglados cuatro o cinco meses antes”, continuó el argentino.

Lemoine desarrolló la imposibilidad de jugar el test match, pero también valoró el partido ante Italia: “Nosotros no teníamos ventana naturalmente porque se había decidido, desde World Rugby, que el ganador del playoff del Pacífico-Sudamérica porque se consideraban esos dos partidos como la ventana”, indicó.

“Pero nosotros ganamos y por supuesto que fuimos por la ventana. Hay que ir un poco contra la corriente. Y se logró esto porque Samoa tenía arreglado este partido con Italia, entonces era más fácil porque lo único que hicimos fue ocupar el lugar de Samoa. Italia nos invita para ocupar ese lugar. Hay que valorar a la gente de Sudamérica Rugby porque había varios que querían ese lugar, pero decidieron que fuera el que se ganó el lugar”, cerró.

