    Con casi todas sus figuras: los Cóndores anuncian su nómina para el histórico test match frente a Italia

    El equipo dirigido por Pablo Lemoine anunció su convocatoria para el partido frente a los europeos en Génova.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Los Cóndores disputarán un histórico test match frente a Italia el próximo 22 de noviembre en Génova.

    Los Cóndores presentaron su nómina para el histórico test match frente a Italia, el próximo 22 de noviembre, a las 17.10, en el estadio Luigi Ferraris de Génova. El equipo dirigido por Pablo Lemoine contará con sus principales figuras, aunque lamentará la baja de dos figuras clave como el lesionado Rodrigo Fernández y Diego Escobar, quien no fue cedido por el Racing 92 del Top 14 francés.

    Los peninsulares ocupan el décimo lugar del ranking mundial, mientras que los nacionales bajaron un puesto y se encuentran en la casilla 18. Sin embargo, a pesar de la diferencia en las posiciones, los nacionales esperan ir ganando experiencia frente a un adversario del tier 1.

    En un comienzo, debido al repechaje que estaba disputando el equipo chileno, este amistoso no estaba contemplado en el calendario. Sin embargo, tras gestiones de las federaciones y de World Rugby, se logró concretar.

    “Esta decisión, tomada con pleno acuerdo entre las tres uniones nacionales, World Rugby y Seis Naciones, el organizador de la Quilter Nations Series, tras un pedido de Samoa, reflejando la evolución de las prioridades de Chile y Samoa en sus respectivos caminos hacia la clasificación a la RWC 2027″, destacó la entidad planetaria al momento de anunciar esta confrontación.

    Por su parte, el elenco italiano, conducido por el argentino Gonzalo Quesada, anunció sus convocados, donde destacan los jugadores de origen transandino Juan Ignacio Brex y Pablo Dimcheff, además de otros destacados como el capitán Michele Lamaro y su gran figura Ange Capuozzo.

    Por su parte, Pablo Lemoine manifestó su satisfacción por poder concretar duelos de esta categoría: “El partido de Italia para nosotros es un hito en este proceso de los Cóndores, lo que significa jugar contra un seis naciones en Europa. Bueno, tocó en el Mundial jugar contra algún tier 1 y algo especial que es lo que se da en los Mundiales. Pero es muy difícil poder jugar contra un tier 1 en una ventana en noviembre en Europa, así que, para nosotros, Italia la verdad es que va a ser un gran desafío; es lo que buscamos, buscamos partidos importantes para que nos vayan preparando para la Copa del Mundo sin importar resultados”.

    Este encuentro finalmente será el único de la ventana europea, pues no se pudo materializar un ofrecimiento de Escocia, debido a problemas logísticos y de recursos.

    Los elegidos de Lemoine

    Forwards

    • Norman Aguayo
    • Augusto Böhme
    • Javier Carrasco
    • Jorge Delgado
    • Matías Dittus
    • Javier Eissmann
    • Alfonso Escobar
    • Baltazar Gurruchaga
    • Iñaki Gurruchaga
    • Salvador Lues
    • Raimundo Martínez
    • Joaquín Milesi
    • Santiago Pedrero
    • Clemente Saavedra
    • Bruno Sáez
    • Ernesto Tchimino
    • Augusto Villanueva

    Backs

    • Clemente Armstrong
    • Iñaki Ayarza
    • Lucas Berti
    • Sebastián Bianchi
    • Matías Garafulic
    • Juan Cruz Reyes
    • Nicolás Saab
    • Domingo Saavedra
    • Tomás Salas
    • Santiago Videla
    Más sobre:RugbyCóndoresItaliaPablo LemoineGonzalo QuesadaYoyo FernándezDiego Escobar

