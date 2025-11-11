Con casi todas sus figuras: los Cóndores anuncian su nómina para el histórico test match frente a Italia

Los Cóndores presentaron su nómina para el histórico test match frente a Italia, el próximo 22 de noviembre, a las 17.10, en el estadio Luigi Ferraris de Génova. El equipo dirigido por Pablo Lemoine contará con sus principales figuras, aunque lamentará la baja de dos figuras clave como el lesionado Rodrigo Fernández y Diego Escobar, quien no fue cedido por el Racing 92 del Top 14 francés.

Los peninsulares ocupan el décimo lugar del ranking mundial, mientras que los nacionales bajaron un puesto y se encuentran en la casilla 18. Sin embargo, a pesar de la diferencia en las posiciones, los nacionales esperan ir ganando experiencia frente a un adversario del tier 1.

En un comienzo, debido al repechaje que estaba disputando el equipo chileno, este amistoso no estaba contemplado en el calendario. Sin embargo, tras gestiones de las federaciones y de World Rugby, se logró concretar.

“Esta decisión, tomada con pleno acuerdo entre las tres uniones nacionales, World Rugby y Seis Naciones, el organizador de la Quilter Nations Series, tras un pedido de Samoa, reflejando la evolución de las prioridades de Chile y Samoa en sus respectivos caminos hacia la clasificación a la RWC 2027″, destacó la entidad planetaria al momento de anunciar esta confrontación.

Por su parte, el elenco italiano, conducido por el argentino Gonzalo Quesada, anunció sus convocados, donde destacan los jugadores de origen transandino Juan Ignacio Brex y Pablo Dimcheff, además de otros destacados como el capitán Michele Lamaro y su gran figura Ange Capuozzo.

Por su parte, Pablo Lemoine manifestó su satisfacción por poder concretar duelos de esta categoría: “El partido de Italia para nosotros es un hito en este proceso de los Cóndores, lo que significa jugar contra un seis naciones en Europa. Bueno, tocó en el Mundial jugar contra algún tier 1 y algo especial que es lo que se da en los Mundiales. Pero es muy difícil poder jugar contra un tier 1 en una ventana en noviembre en Europa, así que, para nosotros, Italia la verdad es que va a ser un gran desafío; es lo que buscamos, buscamos partidos importantes para que nos vayan preparando para la Copa del Mundo sin importar resultados”.

Este encuentro finalmente será el único de la ventana europea, pues no se pudo materializar un ofrecimiento de Escocia, debido a problemas logísticos y de recursos.

Los elegidos de Lemoine

Forwards

Norman Aguayo

Augusto Böhme

Javier Carrasco

Jorge Delgado

Matías Dittus

Javier Eissmann

Alfonso Escobar

Baltazar Gurruchaga

Iñaki Gurruchaga

Salvador Lues

Raimundo Martínez

Joaquín Milesi

Santiago Pedrero

Clemente Saavedra

Bruno Sáez

Ernesto Tchimino

Augusto Villanueva

Backs