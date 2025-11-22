BLACK SALE $990
    Un nuevo chileno brilla en los World Rugby Awards: Santiago Pedrero gana el premio al mejor try del año

    El segunda línea se convirtió en el segundo rugbista nacional en obtener el distinguido galardón a la mejor anotación de la temporada tras su brillante actuación ante Samoa, en el repechaje Sudamérica-Pacífico.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Santiago Pedrero se quedó con el premio al mejor try del año. Foto: @stgo_pedrero (Instagram).

    Los Cóndores se codean entre los mayores nombres del deporte, una vez más. Santiago Pedrero fue premiado como el autor del mejor try del año en los World Rugby Awards.

    El chileno consiguió el galardón tras su increíble anotación en el partido de ida del repechaje Sudamérica-Pacífico ante Samoa.

    Pedrero fue el autor de una increíble circulación de seis jugadores de los Cóndores. Entre una serie de descargas, cambios de dirección y múltiples asociaciones, el segunda línea nacional selló el brillante try. El contexto internacional y la relevancia competitiva también le permitieron erigirse en la categoría.

    De esta forma, Pedrero se transformó en el segundo chileno en quedarse con el premio al mejor try del año. En 2022, Rodrigo ‘Yoyo’ Fernández se quedó con el galardón tras su recordada anotación en el repechaje ante Estados Unidos rumbo al Mundial de Francia.

    El nacional se impuso en la votación de los fanáticos sobre el argentino Santiago Cordero (Argentina-Lions, British & Irish Lions Tour 2025), el fiyiano Lekima Tagitagivalu Fiji-Australia, test match) y el neozelandés Tupou Vaa’i (Nueva Zelanda y Francia, test match).

    El increíble try de Pedrero

