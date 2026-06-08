El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

El Gobierno de Bolivia ha acusado este lunes al expresidente Evo Morales de enviar autobuses hacia La Paz para “generar violencia y caos”, cuando se cumplen ya cerca de 40 días de protestas y fuertes disturbios, que mantienen bloqueos en seis de los nueve departamentos que conforman el país.

La cartera de Obras Públicas ha publicado dos vídeos en los que cinco autobuses parten supuestamente desde uno de los bloqueos levantados en la carretera que une Oruro con La Paz, “con personas enviadas por Evo Morales (...) para generar violencia y caos” mientras cierran el paso a productos de primera necesidad.

“No les importa que niños y enfermos esperen insumos vitales. No les importa que las familias sufran desabastecimiento. Han llegado al extremo de apedrear ambulancias, atacando vehículos que transportan vidas y atienden emergencias. Esta no es una protesta. Es una acción criminal”, ha denunciado Obras Públicas.

“Quienes bloquean deben asumir la responsabilidad por cada enfermo que no recibe atención, por cada familia que no puede acceder a alimentos y por cada acto de violencia que intentan desatar en La Paz”, ha señalado, según informa ‘El Deber’.

Este lunes se cumplen 39 días desde que estallaron las grandes protestas en La Paz, que se han ido extendiendo a otras partes del país, con enfrentamientos con las fuerzas policiales y el levantamiento de cerca de cien bloqueos, la mayoría de ellos en La Paz y Cochabamba, bastión político del expresidente Morales.

A la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, se han sumado los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales.

En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que viene arrastrando el país en los últimos años, si bien con el paso de los días han establecido como condición la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mientras tanto, el Congreso de Bolivia ha aprobado en las últimas horas tras un extenso debate la llamada Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que permite al Gobierno desplegar a las Fuerzas Armadas para romper estos bloqueos.