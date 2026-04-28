Corte Suprema realiza sorteo para elegir primer Consejo Ético del Poder Judicial

La tarde de este miércoles, en una ceremonia que está programada para las 13 horas y que será encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se realizará el sorteo para elegir a los primeros integrantes del Consejo Ético del Poder Judicial .

La creación del consejo se enmarca en la entrada en vigencia del Código de Ética para los jueces y juezas del país y estará conformado por cuatro integrantes del Poder Judicial y un académico.

El sorteo será de manera electrónica y será ejecutado por el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez.

El objetivo es seleccionar un funcionario de la primera categoría del escalafón primario, que corresponde al presidente, ministros y fiscal judicial de la Suprema, a un miembro de segunda categoría del escalafón primario, integrado por presidentes, ministros y fiscales judiciales de las cortes de apelaciones, y relatores y secretario de la Corte Suprema; y a dos integrantes de las categorías tercera a séptima del escalafón primario, donde se posicionan, entre otros, jueces de intancia y de letras.

Además, el consejo deberá estar integrado por un académico con formación en filosofía o ética aplicada, perteneciente a una universidad integrante del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).

Esta instancia, como han detallado desde el máximo tribunal, es de naturaleza preventiva, consultiva y orientadora. Su función esencial será contribuir al discernimiento ético de jueces y juezas mediante la emisión y divulgación de recomendaciones.

El consejo no cumplirá funciones jurisdiccionales o disciplinarias. Esto ya que no es un órgano de resolución de conflictos, ni es competente para recibir denuncias, juzgar conductas pasadas o adjudicar derechos.