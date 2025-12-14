VOTA INFORMADO por $1100
    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    Turboman, que llegó a mitad de año al elenco de La Florida, se prepara para un nuevo capítulo en 2026.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La decisión de Eduardo Vargas sobre su futuro en Audax Italiano JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El mercado de fichajes del fútbol chileno empieza a tomar fuerza. Tras la consagración de Coquimbo Unido, y las respectivas clasificaciones a los torneos internacionales para el 2026, los equipos de la Liga de Primera comienzan a armarse o, en su defecto, han tenido que ver partir a varias de sus figuras.

    Uno de estos elencos, por ejemplos, es el mismo monarca del balompié nacional. Hasta el momento, los piratas ya se han despedido de su entrenador Esteban González y goleador Cecilio Waterman. Además, el habilidoso volante Matías Palavecino está con un pie fuera tras el interés de la UC y Colo Colo.

    Pero los aurinegros no son los únicos. Por otro lado, aparece el caso de Audax Italiano. El cuadro de la comuna de La Florida, que terminó en la quinta posición y se metió en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, también se alista para una inminente salida.

    Según informó el medio partidario Tanoticiascl, Eduardo Vargas no continuará en la institución de cara al próximo año. Pese a haber arribado a mediados del 2025, el bicampeón de América con la Roja se alista para un nuevo capítulo en su carrera. Con los itálicos registró cinco goles en 15 partidos, distribuidos en 1.097 minutos totales.

    Eduardo Vargas marcó cinco goles en su paso por Audax Italiano FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Ahora, con el pase en su poder, al oriundo de Renca se le abren las puertas para fichar en otro club del Campeonato Nacional. ¿La opción más concreta? Universidad de Chile, el equipo con el que supo brillar en 2011 y que estuvo muy cerca de repatriarlo durante este año.

    La posible llegada de Turboman a los azules va de la mano con el masivo éxodo de delanteros en el CDA. Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, dos arietes que estaban en calidad de préstamo, no fueron renovados por la dirigencia por el alto costo de sus cartas y, como efecto inmediato, tuvieron que armar las maletas. Asimismo, el futuro de Nicolás Guerra con los laicos también está en suspenso, pues el atacante no convenció a Azul Azul con su rendimiento anotador a lo largo de la campaña: apenas tuvo tres goles en las 30 fechas del Torneo Nacional.

