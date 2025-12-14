VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    La advertencia de Almeyda a Gabriel Suazo tras goleada del Sevilla: “Su lesión abrió una puerta que están aprovechando”

    El técnico del conjunto andaluz envió un aviso al chileno, que está en proceso de recuperación luego de sufrir complicaciones físicas en el sóleo de la pierna izquierda.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Matías Ameyda lanzó una advertencia para Gabriel Suazo tras la goleada del Sevilla.

    El Sevilla se reencontró con las alegrías. Volvió al triunfo en LaLiga tras golear al Real Oviedo, por 4-0, en un partido que contó con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad.

    La abultada victoria sirvió para disipar las dudas en torno a un equipo que ha tenido una temporada irregular. “Teníamos que ganar y ganamos”, aseguró el técnico Matías Almeyda tras el encuentro.

    El estratega argentino valoró el rendimiento de sus pupilos: “Se volvieron a repetir cosas buenas, parecidas a las del partido pasado. Mejoramos en fase ofensiva, en tenencia estuvimos parecido, con mucha claridad. En fase defensiva, seguros, y sobre todo, con tantos cambios. Acá no se ganaba un partido así desde 2024, con esta diferencia, con cero en portería, y muchos jóvenes de nuestra cantera. Hay cosas buenas”, analizó.

    El aviso a Suazo

    Almeyda también destacó el cambio de esquema al pasar a una línea de tres: “Desde el primer día dije que no me cerraba en un sistema. Está en nosotros, cuando algo no va, revertir situaciones y buscar dar seguridad al equipo. Son buenos intérpretes y hay una mente abierta, no somos necios ni vamos a ir contra lo que podemos ver que puede mejorar. También por necesidad”, indicó.

    Estos partidos que hemos jugado de esta manera, el equipo lo ha hecho ordenado. Si vives en casa todo desordenado, si sales fuera, el desorden ese se verá. En el fútbol es lo mismo. Desde el orden nacen cosas buenas. Después del segundo tiempo del Betis que nos desordenamos, hemos recapacitado. Escuchar y rever acciones, y no ser alguien que se encaje solo con un sistema o siendo un cabezadura. Hay que abrirse y buscar darle la vuelta para que pase lo que pasó hoy”, añadió.

    También habló sobre el mensaje que intentó transmitir en el mal momento: “Vamos trabajando respecto a lo que se siente cuando las cosas no salen bien, creo que fui contratado porque tuve experiencia en momentos de dificultad, y podría transmitir tranquilidad”, dijo.

    Finalmente, fue consultado por el positivo desempeño de Joaquín Martínez, conocido como ‘Oso’, lateral izquierdo de 22 años que se hizo un espacio luego de la lesión de Gabriel Suazo. También envió un mensaje para el chileno, que deberá recuperar el puesto tras su regreso.

    “En todos los lugares hice debutar jóvenes. Fui joven, me gustó debutar en Primera, y ese sentimiento no me lo puedo sacar. Para mí, los canteranos se llevan con los pies sobre la tierra, hablándoles claro. Repito lo que hacia Oso de jugar en el segundo equipo era perfecto, porque mantenía un ritmo, a diferencia de otros muchachos que solo entrenan y es difícil lograrlo en el primer equipo. Con la lesión de Suazo se abrió una puerta que está aprovechando. Me gustó ver al Sevilla con muchos canteranos, es bueno, dentro del momento que se vive. Mientras estén bien tendrán posibilidad, si veo que se elevan saldrán”, aseguró.

