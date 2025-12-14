Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

El Sevilla, que contó con Alexis Sánchez durante 76 minutos, disipó las dudas y se reencontró con el triunfo en LaLiga. El equipo andaluz venía de tres partidos consecutivos sin ganar, pero se impuso con holgura en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el complicado Real Oviedo, penúltimo del certamen, por 4-0.

Las complicaciones físicas han sido una constante a lo largo de la temporada de los blanquirrojos. Numerosas bajas dificultaron la conformación del equipo de Matías Almeyda, que cambió el esquema y alineó una línea de tres. Los nueve lesionados, entre los que está Gabriel Suazo, y los dos suspendidos fueron un problema en la previa. Sin embargo, esto también le abrió oportunidad para que el Niño Maravilla volviera a ser titular.

El Sevilla dio el golpe de arranque, casi saliendo de los vestuarios. Una transición rápida terminó con un gran pase de Agoumé, que dejó mano a mano a Akor Adams (4′). El nigeriano definió de buena forma y encaminó el triunfo de los andaluces.

El africano continuaría siendo determinante. Arremetió por la derecha, en una gran jugada personal, y consiguió sacar un centro. En el área apareció Djibril Sow (22′), que puso el segundo tanto.

Tras un inicio bastante sobrio, Sánchez comenzó a tomar la iniciativa. Se activó y entró más en contacto con la pelota, haciendo buenas distribuciones. Su toma de decisiones fue interesante para cuidar la posesión, aunque no gravitó a la hora de atacar.

El Sevilla vuelve a la victoria

El Oviedo intentó ser más protagonista en el complemento, pero estuvo lejos de serlo. Sus posesiones se quedaron solo en eso y terminaron sin profundidad, mientras que su pretensión se diluyó con el paso de los minutos. A los 51′, el tercer gol del Sevilla sentenció al colista.

Gran jugada colectiva y tacó de Adams, nuevamente influyente, para Batista Mendy. Cuando parecía que el volante francés iba a definir, enganchó en el área para dejar desparramado a un defensa y posteriormente sí rematar, marcando un nuevo tanto para los andaluces. Ya era goleada.

Sánchez, en tanto, abandonó el partido en el 76′, cuando todo estaba decisivo. El chileno dejó el campo bajo una gran ovación del Sánchez-Pizjuán. Sus destellos, gran toma de decisiones y esfuerzos físicos le bastaron para recibir la aprobación del público andaluz.

En el cierre, David Carmo se fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en un minuto (82’ y 83’), en una muestra de impotencia y frustración reflejo del complicado contexto que vive el Oviedo. Finalmente, en el 88′, Chidera Ejuke recibió en el área, acumuló rivales y definió tras una serie de enganches.

Con esta victoria, el Sevilla escaló hasta la octava posición del torneo español, con 20 unidades, unicándose a cuatro del Real Betis de Manuel Pellegrini, que es sexto y marca la clasificación a Conference League. Los verdiblancos jugarán este lunes 15 de diciembre, ante el Rayo Vallecano.