VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Carente de cualquier mínimo fundamento”: la tajante respuesta del Sevilla contra la propuesta de sanción a su estadio

    El club de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se manifestó públicamente luego de enterarse de la posible sanción que cerraría por tres meses el Sánchez-Pizjuán. "Totalmente desproporcionada", indicaron.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Sevilla FC

    El Sevilla se moviliza tras la propuesta de sanción presentada por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que pidió la clausura del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes. ¿El motivo?, los graves incidentes en el derbi ante el Betis de Manuel Pellegrini.

    Es por ello que el club donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo publicó un comunicado oficial donde cuestionan la “indignante propuesta de sanción de antiviolencia”, que también incluye una cuantiosa multa.

    El Sevilla muestra su sorpresa y su más absoluta indignación tras conocer, por los medios, ya que no ha recibido notificación oficial, la propuesta de sanción realizada por la Comisión Estatal de Antiviolencia este jueves, consistente en el cierre total del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por un mes y una multa de 120.000 euros tras los incidentes ocurridos en el derbi”, comienza señalando el escrito.

    El club considera dicha propuesta de sanción “totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces. Un agravio que, como en ocasiones anteriores, supone una forma cruel de injusticia, sin justificación objetiva, generando una discriminación intolerable y castigando a toda una afición soberana que acudió al estadio”.

    El comunicado del Sevilla

    El Sevilla aseguró que “encargó a sus servicios jurídicos el análisis en profundidad del contenido de la propuesta de sanción, ya que se siente agraviado por la decisión de esta Comisión, teniendo en cuenta el castigo que propusieron imponer a episodios similares o más graves en otros estadios del territorio nacional”.

    También señalan haberse expresado en un “comunicado inmediatamente posterior al derbi, conenando cualquier actitud y acción que implique el lanzamiento de objetos al terreno de juego y que suponga alguna amenaza al desarrollo normal del juego o a la integridad de los jugadores. El club, además, se caracteriza por desarrollar, implementar y comunicar insistentemente todo tipo de acciones destinadas a combatir y erradicar cualquier tipo de violencia en el fútbol, con una política de tolerancia cero ante comportamientos inapropiados, promoviendo el respeto y la convivencia a través de campañas y cumpliendo la normativa nacional en todo momento”.

    Por otra parte, el club nervionense indica que colabora y colaborará estrechamente con las autoridades policiales y gubernamentales. Según indican, precisamente esta fue su forma de actuar posterior a los incidentes en el derbi con el objetivo de identificar a los autores del lanzamiento de objetos hacia la cancha, aplicándole el reglamento disciplinario interno correspondiente.

    “Por todo lo expuesto, el Sevilla FC considera que de ninguna de las maneras se pueden generalizar conductas de unos pocos individuos que son perfectamente individualizables y, por tanto, imputables a personas concretas y no a sectores, estadios o aficiones, declarando los mismos sine die como violentos, algo contrario a cualquier ordenamiento o norma democrática”, finaliza el escrito.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaReal BetisBetisAlexis SánchezGabriel SuazoManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Lo más leído

    1.
    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    2.
    Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos

    Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos

    3.
    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    4.
    Primera oferta, rechazada: el gallito entre Azul Azul y Gustavo Álvarez para sellar su salida de la U

    Primera oferta, rechazada: el gallito entre Azul Azul y Gustavo Álvarez para sellar su salida de la U

    5.
    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024
    Chile

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna
    Negocios

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    Quiebras de personas suben casi 50% a noviembre y más de 4 mil renegocian sus deudas

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado
    Tendencias

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino
    El Deportivo

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    “Carente de cualquier mínimo fundamento”: la tajante respuesta del Sevilla contra la propuesta de sanción a su estadio

    Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine
    Cultura y entretención

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos
    Mundo

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    Estados Unidos sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan