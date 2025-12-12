“Carente de cualquier mínimo fundamento”: la tajante respuesta del Sevilla contra la propuesta de sanción a su estadio

El Sevilla se moviliza tras la propuesta de sanción presentada por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que pidió la clausura del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes. ¿El motivo?, los graves incidentes en el derbi ante el Betis de Manuel Pellegrini.

Es por ello que el club donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo publicó un comunicado oficial donde cuestionan la “indignante propuesta de sanción de antiviolencia”, que también incluye una cuantiosa multa.

“El Sevilla muestra su sorpresa y su más absoluta indignación tras conocer, por los medios, ya que no ha recibido notificación oficial, la propuesta de sanción realizada por la Comisión Estatal de Antiviolencia este jueves, consistente en el cierre total del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por un mes y una multa de 120.000 euros tras los incidentes ocurridos en el derbi”, comienza señalando el escrito.

El club considera dicha propuesta de sanción “totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces. Un agravio que, como en ocasiones anteriores, supone una forma cruel de injusticia, sin justificación objetiva, generando una discriminación intolerable y castigando a toda una afición soberana que acudió al estadio”.

El comunicado del Sevilla

El Sevilla aseguró que “encargó a sus servicios jurídicos el análisis en profundidad del contenido de la propuesta de sanción, ya que se siente agraviado por la decisión de esta Comisión, teniendo en cuenta el castigo que propusieron imponer a episodios similares o más graves en otros estadios del territorio nacional”.

También señalan haberse expresado en un “comunicado inmediatamente posterior al derbi, conenando cualquier actitud y acción que implique el lanzamiento de objetos al terreno de juego y que suponga alguna amenaza al desarrollo normal del juego o a la integridad de los jugadores. El club, además, se caracteriza por desarrollar, implementar y comunicar insistentemente todo tipo de acciones destinadas a combatir y erradicar cualquier tipo de violencia en el fútbol, con una política de tolerancia cero ante comportamientos inapropiados, promoviendo el respeto y la convivencia a través de campañas y cumpliendo la normativa nacional en todo momento”.

Por otra parte, el club nervionense indica que colabora y colaborará estrechamente con las autoridades policiales y gubernamentales. Según indican, precisamente esta fue su forma de actuar posterior a los incidentes en el derbi con el objetivo de identificar a los autores del lanzamiento de objetos hacia la cancha, aplicándole el reglamento disciplinario interno correspondiente.

“Por todo lo expuesto, el Sevilla FC considera que de ninguna de las maneras se pueden generalizar conductas de unos pocos individuos que son perfectamente individualizables y, por tanto, imputables a personas concretas y no a sectores, estadios o aficiones, declarando los mismos sine die como violentos, algo contrario a cualquier ordenamiento o norma democrática”, finaliza el escrito.