    “Terminó de torcer la tarde con sus errores”: prensa española culpa a Alexis Sánchez del empate entre Sevilla y Valencia

    El chileno ingresó en los últimos cinco minutos para resguardar la ventaja en Mestalla. Sin embargo, un control deficiente suyo, derivó en el tanto de la igualdad para el equipo che.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    "Terminó de torcer la tarde con sus errores": prensa española culpa a Alexis Sánchez del empate entre Sevilla y Valencia.

    Alexis Sánchez sigue sembrando dudas en España. Luego de las críticas sobre su rendimiento en el partido ante Extremadura, por la Copa del Rey, el chileno volvió a tener una actuación discreta en la fecha 15 de LaLiga.

    El Niño Maravilla, que poco a poco comienza a tener acción tras superar una lesión que lo tuvo fuera varias semanas, ingresó a cinco minutos del final con la intención de aguantar la victoria transitoria del Sevilla ante el Valencia. Sin embargo, en una desafortunada jugada sobre los descuentos, el tocopillano controló mal el balón y propició el tanto del empate para el equipo che.

    Por obvias razones, la magra intervención del nortino en Mestalla levantó críticas automáticas al interior de la prensa española. Al momento de puntuar el rendimiento de cada uno de los futbolistas del cuadro nervionense, el sitio El Desmarque lo cuestionó duramente y lo evaluó con nota 4: “Otra vez desacertado. Sus ganas son incontables, como bien señala Matías Almeyda, pero estuvo impreciso con el balón y en la jugada del gol, posiblemente por miedo al penalti, demasiado permisivo“.

    El balance de Estadio Deportivo fue menos severo, aunque igualmente apuntó a la figura del jugador de la Roja. “Pocos minutos para valorarle, aunque pierde ante Ugrinic dentro del área el balón que acaba en el 1-1 en vez de mandar un pelotazo hacia arriba”, escriben, también colocándole un 4.

    Sin embargo, el análisis más contundente fue por parte del Diario de Sevilla. Y es que en el portal andaluz responsabilizan directamente a Sánchez por el tanto que derivó en la igualdad, y que manda al Sevilla al puesto 12 con apenas 17 puntos. “Otro que terminó de torcer la tarde con sus errores con la pelota”, parten diciendo.

    “El Sevilla dejó escapar el botín completo en un balón que Alexis Sánchez no logró despejar en su área, por no darle un patadón, y acabó en la red de Vlachodimos tras el remate de Hugo Duro, casi a bocajarro. La aportación de Alexis Sánchez merece un pequeño inciso. El chileno salió para serenar el juego y estuvo sobre el césped apenas diez minutos, contabilizando el tiempo añadido. Tuvo una pérdida espantosa en una acción de ataque, pero, sobre todo, no fue capaz de despejar un balón que parecía suyo en la jugada que recuperó Ugrinic y que acabó en el remate del empate. Lo trata de controlar con el muslo y permite que se lo roben con facilidad en lugar de mandarlo a las nubes", sentencian.

    Más sobre:FútbolFútbol internacionalLaLigaAlexis SánchezSevillaValencia

