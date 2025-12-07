Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos

El Sevilla no puede reencontrarse con la victoria en LaLiga. Tras dos tropiezos consecutivos, frente al Espanyol y al Betis de Manuel Pellegrini en el derbi andaluz, los nervionenses dejaron escapar los tres puntos sobre los descuentos en su visita al Valencia y solo debieron conformarse con un amargo 1-1.

Alexis Sánchez, que había sido defendido por su entrenador tras ser criticado por la prensa española a mitad de semana por su nivel en los últimos encuentros, apenas ingresó en el 84′ y salió en la foto del gol de Hugo Duro, ya que la perdió en la entrada del área cuando se comenzó a gestar la jugada.

Siguen por la senda negativa

Ante el Valencia, el Sevilla saltaba a la cancha del Mestalla con la necesidad de reponerse de la última caída en el campeonato local: el domingo pasado, en condición de local, cayó por 2-0 en el clásico ante la escuadra del Ingeniero, y se llenaron de dudas.

La victoria a mitad de semana ante Extremadura, por la Copa del Rey, no era suficiente para acallar los murmullos. El equipo de Matías Almeyda buscaba un resultado que les permitiera sacudirse de la derrota con los verdiblancos y así poder acercarse a zona de copas europeas, un objetivo que, hoy por hoy, se ve un tanto distante.

Sin Gabriel Suazo, que todavía arrastra una lesión, y con Alexis Sánchez en el banquillo, las acciones comenzaron de forma favorable para el conjunto de Andalucía. A los 3′, un cabezazo de Peque obligó a una buena intervención del portero Julen Agirrezabala. Un buen primer aviso para declarar intenciones.

La intensidad de los nervionenses continuó en los minutos posteriores. Akor Adams, a los 17′, tuvo el gol en sus pies: en una ocasión mano a mano, el nigeriano desaprovechó la distancia que lo separaba con su marcador y la mandó elevada.

El dominio de los rojiblancos sobre el equipo che era evidente. Y se extendió hasta el segundo tiempo, cuando finalmente consiguieron plasmar su supremacía. Cuando el reloj marcaba los 58′, Joaquín Martínez, más conocido como “Oso” (fue el que reemplazó a Suazo por el carril izquierdo), lanzó un centro raso y encontró a César Tárrega que, en su intento por barrerse e interceptar la jugada, la empujó en contra de su propia portería.

De ahí en más, el trámite solo exigía aguantar el resultado. Y lo cierto es que iban bien encaminados a lograrlo, pues el Valencia entró en la desesperación, y ese caos derivó en que sus incursiones en el área del Sevilla fueran desordenadas y sin claridad.

No obstante, una pequeña desconcentración del Niño Maravilla, que había entrado sobre el final por Lucien Agoumé, provocó la igualdad definitiva: Filip Ugrinić robó la pelota tras el control deficiente del chileno, tocó con Duro, y el delantero valenciano no perdonó a los 90′+3’.

LaLiga | 🇪🇸 Valencia 1-1 Sevillapic.twitter.com/wVN6oweTWg — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 7, 2025

Con esta letal cifra que cayó sobre los descuentos, el Sevilla nuevamente vuelve a lamentar un resultado negativo. Ya son tres partidos en fila sin poder ganar (por LaLiga) y ahora bajaron hasta el 12° lugar, con solo 17 puntos. En la próxima fecha juegan contra el Real Oviendo, de local, con la obligación de sumar de a tres.