“Su equipo fue un juguete roto”: prensa española carga contra Pellegrini tras abultada caída del Betis ante Barcelona

El Barcelona le dio un duro golpe de realidad al Betis de Manuel Pellegrini. En el estadio La Cartuja de Sevilla, los blaugranas se repusieron a un inicio desfavorable, tras un gol del brasileño Antony, y aplastaron a los verdiblancos con una ráfaga ofensiva. El 5-3 definitivo no le hizo justicia al amplio dominio del cuadro catalán.

En ese sentido, la alegría por el triunfo en el derbi andaluz frente al Sevilla de Alexis Sánchez se esfumó velozmente en la tienda bética. Los dirigidos por el Ingeniero no lograron repetir el oficio que exhibieron en el choque con los nervionenses y pagaron de sobremanera los pecados defensivos ante un tridente culé que estuvo intratable: Ferrán Torres, con un triplete, sumado al aporte del sueco Roony Bardghji y un penal de Lamine Yamal, sirvieron para comandar el abultado triunfo. Los descuentos de Diego Llorente y Cucho Hernández, en tanto, solo maquillaron el marcador sobre el final para los locales.

Barcelona arolló al Betis de Manuel Pellegrini en LaLiga.

Esta victoria le permitió al Barcelona seguir como líder en solitario de LaLiga, con 40 puntos. Un panorama muy dispar en el que se encuentra el Betis. Los andaluces se estancaron en la quinta posición con 24 unidades, pero pueden ser superados por el Espanyol. De hecho, si los pericos ganan su compromiso ante Rayo Vallecano, los desplazarán a zona de Conference League.

Por este motivo, las críticas cayeron casi de forma automática para el Ingeniero. La prensa deportiva española cargó contra el entrenador chileno por el desplome de los verdiblancos en el primer tiempo. “Una semana después del triunfo en el derbi el Real Betis sufrió un durísimo correctivo a manos del FC Barcelona (3-5), con una goleada que evidenció las lagunas defensivas del equipo. El gol inicial de Antony Matheus fue un espejismo que tardó solo un par de minutos. El planteamiento de Manuel Pellegrini fue un suicidio que los de Hansi Flick, como era de esperar, no desaprovecharon", partió diciendo el sitio El Desmarque.

“Dejó totalmente expuesto a su equipo. Irle tan arriba al FC Barcelona tiene estas cosas. En vez de plantar un bloque bajo, con aplicación en defensa y celeridad al contragolpe, abrió una barbaridad el campo. Un equipo roto. Su equipo fue un juguete roto en manos del rival”, agregaron, evaluando al DT nacional con la nota mínima y la peor de todo el plantel (1).

Por otro lado, el portal Estadio Deportivo fue menos duro, pero aún así cuestionó la táctica del exadiestrador del Málaga. "El chileno intentó tener ese dominio del balón, aunque no lo consiguió. Ese doble pivote tuvo que ser deshecha en la segunda mitad para intentar buscar algo distinto, aunque la renta era ya grande. Los cambios finales le dieron un aire distinto al partido”, escribieron, calificándolo con nota 5.

Con los dardos en contra de su figura, Pellegrini tendrá que mejorar la cara del Betis a mitad de semana, cuando visiten al Dinamo Zagreb en Croacia, por la fase de liga de la Europa League. En el certamen español, en tanto, juegan el lunes 15 de diciembre frente al Rayo Vallecano, también en condición de forastero.