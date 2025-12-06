La férrea defensa de Matías Almeyda a Alexis Sánchez tras las críticas por su actuación con Sevilla en la Copa del Rey

Alexis Sánchez generó algunas dudas por su nivel en España. Pese a que el chileno recién viene volviendo de una lesión, los medios ibéricos no lo perdonaron y le dieron palos en su retorno a la titularidad, donde completó los 90 minutos en el triunfo por 2-1 frente a Extremadura, por la Copa del Rey.

El Niño Maravilla, que ya había visto acción en la parte final del clásico ante el Betis de Manuel Pellegrini, no gravitó como se esperaba en el compromiso contra un elenco que milita en la cuarta división de España. Por este motivo, su nivel con los nervionenses despertó cuestionamientos por parte de la prensa y la afición.

Sin embargo, desde la interna del club prefieren hacer oídos sordos a las críticas. El entrenador argentino Matías Almeyda, quien apostó fuertemente por su fichaje a principio de temporada, lo blindó frente a las dudas y recalcó el compromiso que tiene el nortino con el plantel.

“Alexis el otro día por ahí no estuvo muy fino, pero dio un gran desgaste para el equipo. No entiendo por qué la crítica, pero bueno, quien la hace debe saber porqué. Sigo apostando por futbolistas como Alexis y ojalá que dentro del fútbol y del ambiente del fútbol haya más gente que piensa ama este deporte como él, después se puede hacer bien, regular o mal, pero vivimos del exitismo“, respondió ante la consulta de Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

La férrea postura del transandino estuvo acompañada de una potente reflexión. “Si Alexis hacía dos goles jugando de la misma manera, seguramente iba a ser el gran Alexis. Iban a decir que ‘volvió’. Vivimos así y es triste. Es muy triste. Es para llamar la atención. Todavía queda mucho por delante. No sabemos si Alexis puede llegar a hacer el gol más importante. Si lo llega a hacer ¿Después qué van a decir?“, lanzó.

Alexis Sánchez en el partido frente a Extremadura. Foto: Sevilla FC

A su vez, el estratega puso sobre la mesa el esfuerzo financiero que hizo el tocopillano en su arribo a Andalucía, sobre todo luego de pasar de la Serie A a LaLiga, competición que no atraviesa el mejor panorama económico en comparación a otros torneos de renombre en el Viejo Continente. “Los jugadores como Alexis no tienen obligación de ir a ningún club porque ellos tienen la posibilidad de elegir. Alexis eligió este lugar y Alexis es uno de los jugadores que menos cobra. Para aquellos que critican y las ganas de Alexis son como que es el crack. Hay que mirar bien el vaso. Es un ejemplo desde donde lo mires“, afirmó.

Por último, tuvo un fuerte mensaje para quienes cargan contra el chileno en redes sociales. “El respeto se lo faltaron desde que llegó, haciendo memes, vistiéndolo como un abuelito. Después a los tres días hablaban: ‘qué bien que está’. No se puede cambiar tanto muchachos, hay que mantenerse firme en la palabra porque y si no, todo el tiempo estamos en contradicciones“, sentenció.

Con esta brutal defensa a su favor, Alexis Sánchez quiere reencantar a la hinchada del Sevilla a partir de este domingo, cuando visiten al Valencia en Mestalla. El chileno, que acumula dos goles y una asistencia desde su retorno al fútbol español, tiene la obligación de volver a la senda de las celebraciones.