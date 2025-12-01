VOTA INFORMADO por $1100
    “Su influencia fue mínima”: en España critican la actuación de Alexis Sánchez en el derbi contra el Betis de Pellegrini

    El chileno fue suplente e ingresó en el minuto 61 del encuentro en el que los verdiblancos se impusieron por 2-0 en el Sánchez-Pizjuán.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este fin de semana se registró en España un nuevo clásico entre el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo contra el Betis de Manuel Pellegrini.

    El conjunto verdiblanco consiguió quedarse con la victoria por 2-0 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que significó un duro golpe para los rojiblancos.

    Con el marcador en contra, el técnico Matías Almeyda mandó a la cancha al delantero nacional en el minuto 61 del encuentro, pero el tocopillano no pudo hacer mucho para cambiar el panorama.

    Por lo mismo se llevó algunas críticas por parte de la prensa sevillana. Estadio Deportivo, por su lado, señaló que “sorprendió que no fuera titular y jugó la última media hora, ya con el marcador en contra. El chileno jugó en la punta de ataque junto a Adams pero no tuvo ocasiones de gol, aunque siempre trabajo para el equipo”, reconocieron.

    Más duro fue El Desmarque: “Le puso muchas ganas tanto en las semanas previas como en el mismo encuentro, pero su influencia en el encuentro fue mínima”, resumieron sobre su actuación.

    El análisis de Manuel Pellegrini tras el triunfo

    Una vez terminado el duelo, Manuel Pellegrini destacó la actuación del Betis. “Lo más importante lo hicimos en el primer tiempo, intentando presionar, dándole la intensidad necesaria, tuvieron que jugar una marcha más de lo que juegan. En el primer tiempo quizás estuvimos un poco acelerados, tuvimos pocas ocasiones, en el segundo tiempo tuvimos la misma intensidad y creamos las ocasiones para marcar más goles. Segundo tiempo muy completo, con personalidad, siendo protagonistas”, comentó en conferencia de prensa.

    También mostró su felicidad por la victoria en el recinto del Sevilla: “El que juega es el Betis, hacía tiempo que no ganábamos aquí. Son tres puntos como cualquier partido, pero emocionalmente son mucho más”.

    “La parte del contrato no depende de un resultado. Lo importante en este triunfo ha sido tener la posibilidad de apretarles, mantener una personalidad independiente del rival. Los jugadores lo saben, la gran mayoría de veces nos permite ganar, en un encuentro en el que Sevilla apenas creó ocasiones”, añadió.

    A su vez, valoró valoró el triunfo a pesar de las numerosas bajas: “Ningún futbolista de los que no jugaron es titular indiscutible. Para mí, dentro del mérito, es tener jugadores tan importantes fuera hay un convencimiento del plantel. No hay equipo A ni equipo B. Jugar un derbi sin Isco, sin Amrabat, sin Lo Celso... creo que aumenta más el mérito del plantel”, resaltó.

    Por otro lado, comentó los incidentes en las tribunas que obligaron a suspender el encuentro. “Todos estos incidentes, para mí, son lamentables. El derbi es algo que engrandece la ciudad, debe ser deportivamente dentro del campo. No es la manera de manifestarse, quedando dos o tres minutos. Los jugadores no se lo merecen, hay que mantener el respeto. La rivalidad debe ser a muerte, pero en términos deportivos”, estableció.

