    ¿Cómo se salva Deportes Iquique? ¿Everton puede descender? Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

    Luego de la caída de Unión Española, se debe definir al segundo equipo que pierde la categoría. Revisa los detalles de la clasificación.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Cómo se puede salvar Deportes Iquique? ¿Everton puede descender? Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Deportes Iquique llega a la última fecha con vida. Tres triunfos consecutivos le permitieron a los Dragones Celestes estirar la pelea por la permanencia hasta el cierre del torneo, aunque el escenario sigue siendo complejo. Para evitar el descenso, el equipo nortino no solo debe ganar su partido, sino también esperar otros resultados.

    Lo primero es claro. A Iquique solo le sirve derrotar a Universidad de Chile. Un empate o una caída ante la U sentenciará su retorno a Primera B en 2026, sin importar lo que ocurra en las otras canchas.

    A partir de ahí, las opciones se abren hacia dos rivales directos: Everton y Deportes La Serena. La variante más directa involucra a los viñamarinos. Iquique se salva si gana y Everton pierde. No hay otra combinación simple. Si los ruleteros empatan, el panorama se vuelve casi imposible: los nortinos necesitarían ganar por nueve goles de diferencia para superarlos en la tabla.

    La otra posibilidad pasa por La Serena. Para que los Dragones permanezcan en la categoría, debe cumplirse una combinación exigente. Derrota de los papayeros, triunfo de Iquique y una diferencia de goles que revierta la brecha actual. Hoy, Iquique registra -25 y La Serena -19. En términos prácticos, eso implica que los celestes deberán ganar por tres goles y esperar que los granates pierdan por la misma diferencia.

    Con Unión Española ya descendido, el segundo cupo a la B se resolverá entre Iquique, Everton y La Serena, en una jornada que concentrará toda la tensión en la parte baja de la tabla. Todos los partidos son el domingo 7 de diciembre a las 18 horas.

    Revisa la tabla

    PosiciónEquipoPuntosPartidos jugadosDif. de gol
    1Coquimbo Unido7128+30
    2Universidad Católica5529+17
    3O’Higgins5329+8
    4Universidad de Chile5128+25
    5Palestino4829+11
    6Cobresal4729+5
    7Audax Italiano4628+6
    8Colo Colo4429+11
    9Huachipato4229+1
    10Ñublense3028-12
    11Unión La Calera2929-13
    12Deportes Limache2829-8
    13Deportes La Serena2729-19
    14Everton2629-16
    15Deportes Iquique2429-25
    16Unión Española2129-23

