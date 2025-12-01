Remontada en Calama: una ráfaga de goles instala a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso tras vencer a San Marcos.

Cobreloa cumplió con su misión y se instaló en la final de la Liguilla por el Ascenso, luego de vencer por 3-1 a San Marcos de Arica en el estadio Zorros del Desierto. El cuadro loíno remontó la desventaja del partido de ida y cerró un global de 4-3 que le permite seguir en carrera por el retorno a Primera División.

El duelo comenzó tenso y con poca claridad en ofensiva. En los primeros 20 minutos predominó el juego trabado y las polémicas arbitrales. A la media hora, el equipo local reclamó penal tras una revisión del VAR. El árbitro ratificó la infracción y Aldrix Jara abrió el marcador a los 33 minutos, igualando el global y adelantando a los naranjas en Calama.

Cobreloa y San Marcos se enfrentaron en Calama. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

El gol dio impulso a Cobreloa, que aumentó rápidamente. A los 35’, Gerardo Navarrete aprovechó una serie de rebotes en el área visitante y marcó el 2-0, aprovechando las falencias defensivas del cuadro ariqueño. El dominio local se consolidó antes del descanso, cuando Jara apareció con una volea para el 3-0 parcial a los 41’, resultado que daba vuelta por completo la serie.

En el inicio del segundo tiempo, San Marcos logró un descuento que finalmente no contó por posición de adelanto. Recién a los 65 minutos encontró premio. Augusto Barrios conectó de cabeza y anotó el 3-1, instalando incertidumbre en los últimos pasajes del compromiso.

Cobreloa resistió la presión y administró la ventaja hasta el pitazo final, asegurando su presencia en la final de la Liguilla. En los minutos finales, Ramón Fernández fue expulsado en la visita. Los naranjas llegan con impulso y la misión clara: dar el último paso para regresar a la máxima categoría del fútbol chileno. En la definición enfrentarán a Deportes Concepción, que en paralelo eliminó a Copiapó.