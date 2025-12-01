El sueño del retorno sigue vivo: Concepción elimina a Copiapó y jugará ante Cobreloa la final de la liguilla del Ascenso

Deportes Concepción está en la final de la liguilla del Ascenso. El León de Collao superó en la llave de semifinales a Deportes Copiapó y se instala en la fase definitoria por alcanzar un lugar en la Primera División de 2026. Esta noche, empató 1-1 en el norte, para cerrar un marcador global de 2-1.

Los lilas llegaron a la revancha con una ventaja mínima alcanzada en la ida, con 20 mil personas en el estadio Ester Roa, gracias a un gol de penal de Joaquín Larrivey. Los atacameños no pudieron contar con su gente en las tribunas del Luis Valenzuela Hermosilla, luego del castigo recibido tras los incidentes sucedidos en el final de la temporada regular, ante la Universidad de Concepción.

Para fortuna de Hernán Caputto, Copiapó contó con los retornos de dos de sus principales valores, el portero Julio Fierro y el puntero Thomas Jones, ausentes de la visita a la Región del Biobío.

El local pegó primero, gracias a la pelota detenida. En los 14′, el zaguero Carlos Salomón (formado en Universidad Católica) puso el 1-0 para los copiapinos con un cabezazo, luego de un tiro de esquina. El central ganó por arriba y batió al meta Nicolás Araya, quien se quedó clavado en su posición.

Más allá de la desventaja, fue Concepción el que más se acercó al área rival durante el primer tiempo. El problema de los penquistas fue en la definición. Primero, un remate de Ángel Gillard dio en un poste. En los 30′, Carlos Morales casi logra el empate, enganchando y sacando un remate que se fue desviado por poco. Luego, en los 36′, un testazo de Larrivey fue contenido por Julio Fierro.

Dentro de un partido con escaso ritmo, era la visita el que mostraba un mayor afán de protagonismo. Aquello también se manifestó en el segundo tiempo. Si Concepción elaboraba y se acercaba de cara al arco local, Copiapó salía con dificultad y carente de claridades. En los 65′, casi se produce el empate pero Fierro contuvo un remate de Sepúlveda.

La igualdad estaba al caer. Y cayó a 20 minutos del final. Si hay gol para los lilas, seguramente el autor es Joaquín Larrivey. Tal cual. El ‘Bati’ colocó el 1-1 en el partido, convirtiendo luego de un centro bajo de Gillard. El inoxidable ariete argentino inició el ataque, abriendo el balón, y lo cerró, entrando con libertad por el centro del área.

Una ventana se le abrió a Copiapó porque Concepción se quedó con 10. En los 79′, el capitán Sebastián Silva se fue expulsado. Recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción en mitad de la cancha. El técnico Patricio Almendra reacomodó su elenco para soportar el epílogo.

Finalmente, el Conce sorteó la tarea y se mete en la definición de la liguilla. Se enfrentará a Cobreloa, que superó a San Marcos de Arica, en duelos de ida y vuelta.