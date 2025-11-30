BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Cobreloa vs. San Marcos de Arica y Copiapó vs. Deportes Concepción definen a los finalistas de la Liguilla

    Loínos y ariqueños chocarán en Calama, mientras que los Leones de Atacama recibirán en el Luis Valenzuela Hermosilla a los Lilas.

    Se define a los finalistas de la Liguilla de Ascenso. Foto: Photosport.

    Minuto a minuto

    Cobreloa 2-0 San Marcos de Arica

    Deportes Copiapó 1-0 Deportes Concepción

    Actualiza el relato

    ¡Gol de Cobreloa!

    36′. Gerardo Navarrete, con una palomita frente al arco, anota el segundo gol de la jornada para los loínos. Ahora, los de Calama se están metiendo de forma directa en la final de la Liguilla por el Ascenso.

    ¡Gol de Cobreloa!

    32′. Aldrix Jara no perdona desde el punto penal y pone adelante a los loínos en el Zorros del Desierto. Al igual que en el Copiapó-Concepción, esta llave también se empata en el global.

    ¡Penal para Cobreloa!

    31′. Tras una revisión en el VAR, se sanciona la pena máxima a favor de los naranjas.

    Muy cerca Cobreloa

    19′. Gotti exigió al meta ariqueño a una notable atajada, luego de un cabezazo que amenazaba con meterse en la parte alta de la portería.

    ¡Gol de Deportes Copiapó!

    14′. ¡Se empata el global de la llave en el norte! Carlo Salomón arremete con un cabezazo y pone el 1-0 en el Luis Valenzuela Hermosilla.

    ¡Lo tuvo Deportes Concepción!

    9′. La primera llegada en el Luis Valenzuela Hermosilla fue para los Lilas. Un potente remate de Ángel Gillard se estrella en el vertical.

    ¡Comienzan los partidos!

    1′. Semifinales en marcha. Cobreloa quiere remontar ante San Marcos de Arica, lo mismo que Copiapó ante Concepción. Los ariqueños y los lilas tienen la primera opción por la ventaja en la ida.

    Se definen a los finalistas de la Liguilla

    De un lado, San Marcos de Arica se impuso por 2-1 a Cobreloa en la ida. Del otro, Deportes Concepción derrotó por la mínima a Copiapó.

    ¡Bienvenidos a El Deportivo!

    Damos inicio a una nueva transmisión en simultáneo, esta vez por las semifinales de la Liguilla de Ascenso.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Liguilla de AscensoCobreloaSan Marcos de AricaDeportes CopiapóDeportes Concepción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

    RM concentra el 76% de los 127 “narcofunerales” registrados a nivel nacional desde que se promulgó la nueva ley

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán

    Legisladores de EE.UU. sugieren que ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

    Golpe al Estado Islámico: EE.UU. y Siria destruyen más de 15 depósitos de armas en operativo conjunto

    Frontera con Perú: Jeannette Jara apunta al Gobierno por tardía reacción

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    4.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    5.
    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    RM concentra el 76% de los 127 “narcofunerales” registrados a nivel nacional desde que se promulgó la nueva ley
    Chile

    RM concentra el 76% de los 127 “narcofunerales” registrados a nivel nacional desde que se promulgó la nueva ley

    Frontera con Perú: Jeannette Jara apunta al Gobierno por tardía reacción

    Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026
    Negocios

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    En vivo: Cobreloa vs. San Marcos de Arica y Copiapó vs. Deportes Concepción definen a los finalistas de la Liguilla
    El Deportivo

    En vivo: Cobreloa vs. San Marcos de Arica y Copiapó vs. Deportes Concepción definen a los finalistas de la Liguilla

    Infierno rojo en el Santa Laura: Unión Española llora el segundo descenso de su historia

    El histórico Álvaro Ramos revive a Iquique: los nortinos se ilusionan con la permanencia tras vencer a Everton

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro
    Mundo

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán

    Legisladores de EE.UU. sugieren que ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón