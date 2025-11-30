En vivo: Cobreloa vs. San Marcos de Arica y Copiapó vs. Deportes Concepción definen a los finalistas de la Liguilla
Loínos y ariqueños chocarán en Calama, mientras que los Leones de Atacama recibirán en el Luis Valenzuela Hermosilla a los Lilas.
Cobreloa 2-0 San Marcos de Arica
Deportes Copiapó 1-0 Deportes Concepción
¡Gol de Cobreloa!
36′. Gerardo Navarrete, con una palomita frente al arco, anota el segundo gol de la jornada para los loínos. Ahora, los de Calama se están metiendo de forma directa en la final de la Liguilla por el Ascenso.
¡Gol de Cobreloa!
32′. Aldrix Jara no perdona desde el punto penal y pone adelante a los loínos en el Zorros del Desierto. Al igual que en el Copiapó-Concepción, esta llave también se empata en el global.
¡Penal para Cobreloa!
31′. Tras una revisión en el VAR, se sanciona la pena máxima a favor de los naranjas.
Muy cerca Cobreloa
19′. Gotti exigió al meta ariqueño a una notable atajada, luego de un cabezazo que amenazaba con meterse en la parte alta de la portería.
¡Gol de Deportes Copiapó!
14′. ¡Se empata el global de la llave en el norte! Carlo Salomón arremete con un cabezazo y pone el 1-0 en el Luis Valenzuela Hermosilla.
¡Lo tuvo Deportes Concepción!
9′. La primera llegada en el Luis Valenzuela Hermosilla fue para los Lilas. Un potente remate de Ángel Gillard se estrella en el vertical.
¡Comienzan los partidos!
1′. Semifinales en marcha. Cobreloa quiere remontar ante San Marcos de Arica, lo mismo que Copiapó ante Concepción. Los ariqueños y los lilas tienen la primera opción por la ventaja en la ida.
Se definen a los finalistas de la Liguilla
De un lado, San Marcos de Arica se impuso por 2-1 a Cobreloa en la ida. Del otro, Deportes Concepción derrotó por la mínima a Copiapó.
¡Bienvenidos a El Deportivo!
Damos inicio a una nueva transmisión en simultáneo, esta vez por las semifinales de la Liguilla de Ascenso.
