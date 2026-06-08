SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jorge Guzmán (Evópoli) pide apurar implementación de ley de prófugos: “Solo necesita un decreto del Presidente”

    El diputado hace un llamado al Mandatario para que publique el reglamento de esta iniciativa legal aprobada el año pasado. Incluso, desliza que, con esta herramienta, no necesitaría una ley adicional para el Registro Único de Vándalos, anunciado en la cuenta pública.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    11 JULIO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JORGE GUZMAN. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    Promulgada el 30 de abril del año pasado y publicada en el Diario Oficial el 10 de mayo, la ley que establece un sistema de búsqueda y alerta prioritaria para la identificación y localización de prófugos de la justicia está a la espera de la dictación del reglamento.

    Uno de sus autores, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), viene haciendo gestiones con distintos ministros de Seguridad para que el Ejecutivo dicte ese documento para echar a andar la ley.

    A propósito del anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre el Registro Único de Vándalos, el parlamentario de centroderecha insta al Mandatario a que con esta ley de prófugos ya se les podría quitar beneficios sociales sin la necesidad de iniciar un nuevo trámite legislativo.

    Usted ha insistido varios meses con la publicación del reglamento de la ley de prófugos. ¿Qué le han dicho los distintos ministros con los que ha hablado?

    Esta historia viene del gobierno anterior. Nosotros le dijimos al ministro Cordero en su minuto la necesidad de dictar el reglamento que permitiría tener la lista de los más buscados de Chile. Siempre nos dijeron que estaban trabajando en él, pero finalmente el 11 de marzo no vimos el reglamento. A la ministra Trinidad Steinert también le hicimos ver, a sus asesores, a los subsecretarios, la necesidad de dictar el reglamento. Y nunca hubo un compromiso expreso de que se estaba trabajando. Y ahora con la llegada del ministro Arrau le hemos hecho llegar la información. Entendemos que está con una agenda intensa, pero creemos que esto es prioritario y urgente.

    ¿Cree que el gobierno de José Antonio Kast lo tiene como prioridad? Acaba de anunciar un registro de vándalos.

    Yo espero no solo que lo tenga como prioridad, sino que sea un elemento efectivo para poder combatir la necesidad de que no existan prófugos de la justicia en Chile. Hoy día en nuestro país hay cerca de 40.000 personas prófugas de la justicia por diversos delitos. Cerca del 10% de esos prófugos han cometido delitos graves, delitos de homicidio, de violación, y están prófugos. Y lo que es más grave es que no exista una entidad del Estado que los esté buscando. ¿Y qué creemos nosotros? Que la ciudadanía pueda tomar un rol activo, que se publiquen sus rostros, que es lo que dice la ley de los más buscados de Chile.

    ¿No ve riesgo de que se avance hacia la autotutela cuando la ciudadanía empieza a tener un rol activo en esto?

    No, en ningún caso. Lo que busca esto es que se entreguen antecedentes para su detención. Lo que es llamativo es que la gran mayoría de los prófugos siguen haciendo su vida habitual, siguen viviendo en los mismos barrios, siguen concurriendo en los mismos lugares, y habría personas que los podrían identificar y decir “esta persona está en estos lugares” permitiéndoles a las policías detenerlos. Las personas quieren, en definitiva, aportar antecedentes. Nadie va a ir a enfrentar a un delincuente, pero sí puede aportar antecedentes para su detención.

    Pero eso podría ser como un primer paso para motivarlos a que activen una autotutela.

    En la norma quedó expresamente señalado que la publicación tiene como único objeto aportar antecedentes que permitan la detención del prófugo. Y en ningún caso la detención por un particular.

    ¿Cómo toma que el gobierno del Presidente Kast, que tiene un fuerte relato en seguridad, aún no publica el reglamento?

    Yo entiendo que en un plazo de 90 días hay que analizar muchas leyes. Hay muchas que están pendientes de su implementación. Hay varios reglamentos que quedaron sin desarrollar del gobierno anterior. Y, por lo mismo, creemos que este es prioritario. Estamos hablando que, por ejemplo, puede haber personas que estén haciendo uso de gratuidad educacional, que estén postulando a beneficios sociales como un subsidio de arriendo, u otros, que lo perderían por el solo hecho de estar en el registro de prófugos.

    Por eso le pregunto si piensa que efectivamente este reglamento lo tiene dentro de sus prioridades el gobierno porque ha impulsado ideas como Escuelas Protegidas, que incorporan pérdida de beneficios sociales en ciertas circunstancias.

    Yo espero que esté dentro de las prioridades. Y por lo mismo defiendo con mucha energía y hago un llamado a atención al gobierno a que lo incorpore. Porque, de lo contrario, estamos perdiendo una herramienta que está hoy día a disposición del Ejecutivo. Y aquí tiene una acción concreta, sin necesidad de todo lo que va a significar la tramitación legislativa del Registro de Vándalos. Hoy día está a disposición, está a la mano del Presidente. Y solo necesita un decreto, que es un reglamento emitido por él.

    Algunos autores del proyecto, incluso, son autoridades de gobierno. ¿A qué atribuye la inacción del actual gobierno?

    Ellos son los que tienen que responder respecto a esto. Pero no puedo sino hacer ver y, obviamente, visibilizar la opción que tiene el Ejecutivo hoy día de tomar de forma inmediata la aplicación de un registro que permite quitar beneficios sociales a personas que son prófugas de la justicia.

    ¿Va a condicionar su voto en la Cámara si es que el actual gobierno no publica el reglamento?

    No. Una cosa no quita la otra. Y nosotros estamos comprometidos en una agenda de seguridad.

    Más sobre:PolíticaJorge GuzmánRegistro de VándalosLey de Prófugos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Latam Airlines pone en duda continuidad del plan de inversiones en Perú por impuesto aeroportuario

    Presupuesto 2027: Economistas anticipan que se revisará a la baja el PIB tendencial y al alza el precio del cobre

    Reforma previsional: Cecilia Cifuentes propone que cotización extra para cuenta individual sea de cargo del trabajador

    Diego Hernández, de McKinsey: “Si se sobrepasan las 16 semanas de conflicto en Medio Oriente habrá severas implicancias para el precio el petróleo”

    Los desafíos del próximo gobierno: impulsar economía y combatir la inseguridad

    Trump exige a Israel e Irán el cese “inmediato” de los ataques

    Lo más leído

    1.
    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    2.
    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

    3.
    Kast anuncia proyecto para ampliar la retención de migrantes irregulares de 5 a 60 días, con hasta dos prórrogas

    Kast anuncia proyecto para ampliar la retención de migrantes irregulares de 5 a 60 días, con hasta dos prórrogas

    4.
    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megarreforma

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megarreforma

    5.
    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    6.
    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jorge Guzmán (Evópoli) pide apurar implementación de ley de prófugos: “Solo necesita un decreto del Presidente”

    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    Guerra en Irán lleva a que precios de fletes marítimos se disparen y alcancen su mayor nivel en casi un año
    Negocios

    Guerra en Irán lleva a que precios de fletes marítimos se disparen y alcancen su mayor nivel en casi un año

    Marcel y megarreforma, en revista de radio Duna: “Creo que podemos crecer más, pero no sé si vamos por el camino correcto”

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia
    Tendencias

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso (y cómo hacerlo de manera saludable)

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”
    El Deportivo

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    Florentino Pérez vence a Enrique Riquelme y es reelecto como presidente del Real Madrid hasta 2030

    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”
    Cultura y entretención

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    Trump exige a Israel e Irán el cese “inmediato” de los ataques
    Mundo

    Trump exige a Israel e Irán el cese “inmediato” de los ataques

    Reino Unido, Francia y Alemania respaldan las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia

    Irán responsabiliza a Estados Unidos de las violaciones del alto al fuego y vincula a Washington las acciones de Israel

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?