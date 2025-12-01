Fallece Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis mundial y capitán de Italia en la Copa Davis que le ganó a Chile en 1976

Hasta la irrupción de Jannik Sinner, Nicola Pietrangeli fue el más grande tenista italiano de todos los tiempos y guía de toda una generación de jugadores peninsulares. Este lunes, el ícono del deporte blanco falleció a los 92 años.

Nacido en Túnez el 11 de septiembre de 1933, Nicky fue dueño de una carrera, con 67 títulos en sus carrera, incluido dos veces el de Roland Garros, en 1959 y 1960. En esta última se impuso al chileno Luis Ayala, por 3-6, 6-3, 6-4, 4-6 y 6-3.

El astro aún conserva el récord mundial de partidos jugados en la Copa Davis (164) y de encuentros ganados tanto en singles como en dobles. En 1960 y 1961, llegó a la final del torneo, mientras que, como capitán, guio a Italia a su histórica primera victoria en 1976 ante Chile, por 4-1, en una final llena de polémicas el Court Central del Estadio Nacional en plena dictadura militar.

Una de sus últimas apariciones fue para criticar a Jannik Sinner por bajarse de la última Copa Davis. “Es una gran bofetada al deporte italiano. No entiendo cuando dice que ha sido una elección difícil, estamos hablado de jugar al tenis, no de ir la guerra. Cuando se trata de la Copa Davis, se trata de lo máximo, el objetivo de cualquier deportista es ponerse la camiseta azul”, había expresado.

“El tenis italiano pierde a su mayor símbolo, y yo pierdo a un amigo”, afirmó Angelo Binaghi, presidente de la FITP, en su recuerdo de Pietrangeli. “Nicola no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha”, añadió.

“Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis. Con él, comprendimos que nosotros también podíamos competir con el mundo, que soñar en grande ya no era una apuesta”, indicó el dirigente.

“Cuando hablamos de Nicola, inmediatamente pensamos en los récords, las Copas Davis, los títulos y triunfos que permanecerán para siempre en nuestra historia. Pero lo cierto es que Nicola era mucho más. Era una forma de ser. Con su ingenio mordaz, su espíritu libre, sus inagotables ganas de vivir y bromear, logró hacer del tenis algo humano, auténtico y profundamente italiano”, apuntó.

“Hoy, nuestro tenis pierde a un gigante. Fue el primer ídolo y el primer verdadero modelo a seguir para cualquiera que amara este deporte. Para quienes vestimos o hemos vestido la camiseta azul, nunca fue solo un gran campeón del pasado”, dijeron los capitanes de la Copa Davis y la Copa BJK, Filippo Volandri y Tathiana Garbin, respectivamente.

“Nos abrió el camino a todos. Sus victorias, su personalidad y su forma de vivir el tenis permitieron a Italia creer que podía competir al más alto nivel. Crecimos con sus historias, con su pasión desbordante, con su capacidad para hacernos sentir parte de una historia mayor. Perdemos un símbolo y un maestro, pero su espíritu permanecerá con nosotros, en cada Copa Davis y en cada niño que pise la cancha con la camiseta italiana”, enfatizó Volandri. Para Garbin, también, “Nicola fue una piedra angular de nuestro tenis” porque “fue un guía silencioso”.

El luto de Rafa Nadal

“Acabo de enterarme de la triste noticia del fallecimiento de un gran tenista italiano y mundial”, lamentó Rafael Nadal, una de las grandes leyendas que homenajeó a Pietrangeli.

“Mi más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Filippo y a toda la comunidad tenística italiana. Querido Nicola”, concluía el extenista español acompañando su mensaje con una fotografía junto a la fallecida estrella en 2010, año en que el manacorí ganó su quinto Roland Garros.

“Nicola Pietrangeli personificó todo lo que representa la Copa Davis: pasión, prestigio y orgullo por representar a su nación. Además de alcanzar la cima individual, Nicola comprendió a la perfección lo que significaba jugar al tenis para algo más grande que él mismo, y sus increíbles logros están grabados en los 125 años de historia de la Copa Davis. Deja un vasto e inconmensurable legado tenístico tanto en Italia como en el resto del mundo. En nombre de todos en la ITF, quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia y amigos”, agregó, por su parte, David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis.