Fuerzas Armadas iraníes anuncian el cese de sus operaciones militares contra Israel
Sin embargo, advirtieron de ataques “más contundentes” si Israel reanuda sus bombardeos contra Líbano, según la agencia de noticias Fars.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este lunes a Israel e Irán que “dejen de ‘dispararse’ inmediatamente”, según un mensaje publicado en su red social, Truth Social.
Trump reiteró su pedido a ambas partes a detener el conflicto, tras sus protestas al primer ministro Benjamín Netanyahu donde le pidió la noche del domingo que no respondiera a los ataques iraníes, algo que el israelí ignoró.
En un mensaje posterior en su red social, Trump declaró que tanto Israel como Irán “buscan un alto el fuego inmediato” y que las “negociaciones finales sobre la ‘paz’ están en curso, sujetas a que la ignorancia o la estupidez no se interpongan”. El republicano agregó que, hasta que no se alcance un “acuerdo final”, su país mantendrá el bloqueo a Ormuz.
Tras los llamados de Trump, las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron el cese de sus operaciones militares contra Israel, pero advirtieron de ataques más contundentes si Israel reanuda sus bombardeos contra Líbano, según la agencia de noticias Fars.
El Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya declaró que, “en apoyo al pueblo oprimido de Líbano”, Irán dio una “respuesta contundente” a Israel tras el ataque perpetrado el domingo en los suburbios del sur de Beirut.
“En consecuencia, se anuncia el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas; pero se subraya que, si las agresiones y los actos de violencia continúan, incluso en el sur de Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes”.
Más temprano, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó este lunes con atacar objetivos energéticos en la región si sus complejos petroquímicos vuelven a ser bombardeados, como sucedió esta mañana en el suroeste del país persa. El complejo petroquímico en la ciudad de Mahshahr registró “daños parciales” y fue evacuado.
“Israel ha iniciado una peligrosa escalada al atacar infraestructuras civiles y activos de la industria petrolera”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.
La Guardia Revolucionaria advirtió que, si este tipo de ataque se repite, su respuesta “se ampliará hasta abarcar todos los objetivos energéticos de la región, y cualquier daño resultante para la economía mundial recaerá sobre Estados Unidos, a quien Irán considera el principal instigador”.
Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que ha atacado industrias similares en la ciudad israelí de Haifa.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.