Fuerzas Armadas iraníes anuncian el cese de sus operaciones militares contra Israel

Una densa columna de humo y fuego se eleva desde una refinería de petróleo en el sur de Teherán, tras ser alcanzada por un ataque israelí, el 15 de junio de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este lunes a Israel e Irán que “dejen de ‘dispararse’ inmediatamente”, según un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

Trump reiteró su pedido a ambas partes a detener el conflicto, tras sus protestas al primer ministro Benjamín Netanyahu donde le pidió la noche del domingo que no respondiera a los ataques iraníes, algo que el israelí ignoró.

Israel and Iran must immediately stop “shooting.” President DONALD J. TRUMP



( TruthSocial: Jun 8 2026, 5:36 AM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​‌‍​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​‌‍ pic.twitter.com/UH64jBwk6u — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 8, 2026

En un mensaje posterior en su red social, Trump declaró que tanto Israel como Irán “buscan un alto el fuego inmediato” y que las “negociaciones finales sobre la ‘paz’ están en curso, sujetas a que la ignorancia o la estupidez no se interpongan”. El republicano agregó que, hasta que no se alcance un “acuerdo final”, su país mantendrá el bloqueo a Ormuz.

Tras los llamados de Trump, las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron el cese de sus operaciones militares contra Israel, pero advirtieron de ataques más contundentes si Israel reanuda sus bombardeos contra Líbano, según la agencia de noticias Fars.

Both sides, Israel and Iran, are looking to do an immediate CEASEFIRE! Final negotiations on “Peace” are proceeding, subject to ignorance or stupidity getting in its way. The Blockade will remain in place, and in full force and effect, until a “Final Deal” is reached. Things… pic.twitter.com/qYKr8flknz — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 8, 2026

El Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya declaró que, “en apoyo al pueblo oprimido de Líbano”, Irán dio una “respuesta contundente” a Israel tras el ataque perpetrado el domingo en los suburbios del sur de Beirut.

“En consecuencia, se anuncia el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas; pero se subraya que, si las agresiones y los actos de violencia continúan, incluso en el sur de Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes”.

🎯STRUCK: Several infrastructure sites at the petrochemical complex in Mahshahr, in southwestern Iran.



These facilities were used by the armed forces of the Iranian terror regime to produce and export raw materials for weapons production.



The targeted infrastructure produced… — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

Más temprano, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó este lunes con atacar objetivos energéticos en la región si sus complejos petroquímicos vuelven a ser bombardeados, como sucedió esta mañana en el suroeste del país persa. El complejo petroquímico en la ciudad de Mahshahr registró “daños parciales” y fue evacuado.

🔴 قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص): پاسخی دردناک به رژیم داده شد و توقف عملیات اعلام می‌گردد

۱/۳ — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 8, 2026

“Israel ha iniciado una peligrosa escalada al atacar infraestructuras civiles y activos de la industria petrolera”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

اولویت ما امنیت ملی و آرامش مردم است. با اقتدار از حقوق ملت دفاع می‌کنیم و در برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نخواهیم کرد. دیپلماسی و دفاع دو بال قدرت ملی‌اند؛ نه میدان را ترک کرده‌ایم و نه میز مذاکره را. به امید خدا با وحدت و عقلانیت ایران از این آزمون نیز سربلند عبور خواهد کرد. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 8, 2026

La Guardia Revolucionaria advirtió que, si este tipo de ataque se repite, su respuesta “se ampliará hasta abarcar todos los objetivos energéticos de la región, y cualquier daño resultante para la economía mundial recaerá sobre Estados Unidos, a quien Irán considera el principal instigador”.

Footage Shows IRGC Retaliatory Strike on Haifa Petrochemical Facilityhttps://t.co/bKzNEtXKkJ pic.twitter.com/qmEWHmjtqp — Fars News Agency (@EnglishFars) June 8, 2026

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que ha atacado industrias similares en la ciudad israelí de Haifa.