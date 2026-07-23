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    Sernac inicia proceso para compensar a los clientes afectados por los cortes de luz tras sistema frontal

    El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que inició el procedimiento extrajudicial con un grupo de compañías eléctricas por los recientes cortes de luz.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) comenzó un proceso para compensar a los clientes afectados por los prolongados cortes de luz que se originaron producto del actual sistema frontal.

    Según explicó el Sernac, se dio inicio a seis Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) con empresas eléctricas para buscar compensaciones sin pasar por los tribunales de justicia.

    “El Sernac adoptó esta decisión luego de realizadas una serie de coordinaciones con las autoridades sectoriales, y tras conocerse públicamente que varias compañías ofrecieron recientemente compensaciones para los consumidores afectados”, dijo en un comunicado.

    El grupo de empresas que participa en este PVC está conformado por CGE, Chilquinta, Luzparral, Luz Linares, Compañía Eléctrica del Litoral y Energía de Casablanca. Sobre el resto de las empresas que todavía no se suman, el Sernac dijo que no descarta iniciar otros PVC.

    Sobre las compensaciones a lograr, el Sernac comentó que deben “ser adecuadas al daño, beneficiar a todo el universo de afectados y no ser discriminatorias, entre otras”.

    “Si bien el temporal fue muy duro para gran parte del país, miles de familias estuvieron muchos días o incluso aún están sin electricidad, lo que además de las molestias propias, implica la pérdida de alimentos, de medicamentos, entre otros, por los que los montos de las propuestas compensatorias deberían considerar estos aspectos”, dijo la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González.

    Más sobre:EnergíaSernac

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