Potasios cita a nueva junta de accionistas para volver a votar la eliminación de las series de acciones

La última fase del proceso de reestructuración de las sociedades Cascada, a través de las cuales Julio Ponce participa en SQM, sufrió un contratiempo.

La última junta extraordinaria de accionistas de Potasios votó a favor de la eliminación de las dos series de acciones que actualmente tiene la compañía, algo que había sido propuesto por las AFP durante el roadshow realizado por las Cascadas, donde expusieron los cambios propuestos por el controlador.

Sin embargo, para concretar la eliminación de las dos series de acciones se aprobó un requisito: el derecho a retiro ejercido por los accionistas no podía superar los US$100 mil. Y según un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ese límite se superó con creces.

Entre el 18 de junio de 2026 y el 18 de julio de 2026, ejercieron el derecho a retiro accionistas disidentes que representan en conjunto 48.137.324 acciones de la sociedad (46.225.725 acciones serie A y 1.911.599 acciones serie B), equivalentes a un 2,15% del total de las acciones emitidas por la empresa.

De esta forma, el monto que la sociedad debería pagar sería cerca de $19.159 millones o US$20.514.918.

Sin embargo, en la misma junta en que se aprobó la eliminación de series, se fijó que se necesitaría convocar una nueva junta para “la revocación de dicho acuerdo, en caso de que el monto a pagar por la Sociedad por concepto de derecho a retiro excediera la suma total de US$100.000, lo que efectivamente ocurrió”.

Ahora, los accionistas se juntarán el 12 de agosto de 2026, a las 12:00 horas para volver a votar la eliminación de series y los detalles del proceso.

De renovarse la eliminación de las series y llegar a éxito, los accionistas de la serie A que se mantengan tienen derecho a elegir la totalidad de los miembros del directorio de la compañía, mientras que las acciones de la serie B reciben un dividendo adicional del 10% sobre lo que perciba la serie A.

El proceso se enmarca en la última etapa de la fusión de las diversas compañías que conformaban las llamadas sociedades cascadas. En detalle, el proceso es la reducción desde seis sociedades a dos (Oro Blanco y Potasios).