Municipio de Zapallar destituye a ocho funcionarios tras sumarios por viajes al extranjero durante licencias médicas

La Municipalidad de Zapallar informó la conclusión de los sumarios administrativos instruidos tras los antecedentes detectados por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios públicos que registraron viajes al extranjero mientras mantenían licencias médicas vigentes.

El municipio, liderado por el alcalde Gustavo Alessandri, detalló que un total de 16 funcionarios fueron investigados, de ellos, a 14 se les formularon cargos, 11 funcionarios fueron objeto de sanciones y ocho de ellos recibieron la medida de destitución.

En ese sentido, la municipalidad informó que los procesos investigativos ya finalizaron y que los funcionarios involucrados fueron “debidamente notificados de las resoluciones adoptadas por la autoridad comunal”, en conformidad con las conclusiones establecidas en cada sumario.

Al respecto, el alcalde Alessandri, aseguró que la decisión responde al compromiso de la administración comunal con la probidad y el correcto ejercicio de la función pública.

“Los sumarios administrativos permitieron establecer responsabilidades y hoy corresponde actuar con consecuencia”, sostuvo.

El jefe comunal destacó que “la confianza de los vecinos en sus instituciones se construye sobre la base de la transparencia, el cumplimiento de las normas y la correcta utilización de los recursos públicos. Como municipio tenemos la obligación de resguardar esos principios”, indicó.

Respecto a las investigaciones, aseguró que se desarrollaron respetando el debido proceso y las garantías establecidas por la normativa vigente.