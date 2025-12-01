La frase homofóbica del DT de Internacional de Porto Alegre que genera repudio en Brasil
Abel Braga fue presentado en el elenco colorado y dejó una polémica declaracipon por la que ofreció disculpas horas después.
En Internacional de Porto Alegre el foco sale de lo deportivo. Durante las últimas horas, el técnico Abel Braga encendió las alarmas por dichos homofóbicos en su presentación en el club.
“No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas”, señaló. La frase rápidamente se hizo viral y generó rechazo en Brasil.
Horas después de la rueda de prensa, el estratega, que está comenzando su séptima etapa al mando del equipo colorado, se discupó por sus palabras. “Aficionados del Inter, antes que nada reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo. ¡Vamos, Inter!”, escribió.
Las declaraciones de Braga llegan en un contexto complicado para el Inter. Hace algunas semanas habían vivido algo similar con su DT anterior, Ramón Díaz. “El fútbol es para hombres, no para meninas (chicas), es para hombres”, dijo en esa oportunidad. Una declaración que también generó repudio por su carácter machista.
En lo futbolístico, Internacional está complicado en el Brasileirao. Son decimoséptimos, en el último cupo que pierde la categoría. Por ahora están con los mismos 41 puntos que Santos, pero el equipo de Neymar tiene una diferencia de -11, levemente superior al -12 que posee el elenco donde jugó Charles Aránguiz y Elías Figueroa.
