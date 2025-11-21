BLACK SALE $990
    Continúan las muestras de repudio contra Ramón Díaz por una nueva frase machista en Brasil

    Este jueves la hinchada del Ceará le dedicó un mosaico alusivo a las palabras que emitió hace algunos días.

    El entrenador de Internacional de Porto Alegre, Ramón Díaz, volvió a generar repudio después de emitir nuevas declaraciones machistas en una conferencia de prensa posterior al empate 2-2 contra Bahía en el Brasileirao.

    En aquella oportunidad el DT se quejó por un gol anulado al delantero Johan Carbonero tras la revisión del VAR.

    “Que el club tenga mucho cuidado con los árbitros, con lo que pasó hoy. Ya pasó en un partido en que Romero hace un gol y también se lo anularon. Yo voy a hablar con el presidente, no puede ser que pase en un club tan importante lo que pasó hoy, fue increíble. El fútbol es para hombres, no es para ‘meninas’”, lanzó.

    A partir de la serie de comentarios que se generaron en el país, Díaz acabó retractándose de sus palabras. “En mi entrevista usé una comparación infeliz al referirme a una jugada específica del partido. Reconozco que me equivoqué en la elaboración del raciocinio y pido disculpas por eso”.

    Quien también se desmarcó de la polémica fue el club que a través de sus redes sociales publicó un comunicado oficial.

    En la rueda de prensa posterior al partido de ayer, el entrenador Ramón Díaz realizó una desafortunada comparación al comentar una jugada específica. Reconoció haberse expresado de forma inapropiada y pidió disculpas por lo sucedido, enfatizando que el episodio sirve como experiencia de aprendizaje y refuerza la importancia de la mejora continua”, comenzaron indicando.

    “El Sport Club Internacional reafirma su compromiso con el respeto y la valoración de la mujer en todas las esferas del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer es donde ella quiera estar”, remarcaron.

    “El Club es reconocido por su histórica defensa del fútbol femenino y la fuerte presencia femenina entre sus miembros, siendo una de las instituciones con mayor participación femenina en el país”, continuaron.

    Además, destacaron que “como sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, el Internacional refuerza, en la práctica, su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto, valores que forman parte de la identidad del club”.

    Y este jueves, la hinchada del Ceará, club que acabó perdiendo por 1-2 en casa ante Internacional, el público remarcó una de las frases anteriormente destacadas por los de Porto Alegre.

    A través de un mosaico elaborado con luces, expusieron la frase “Onde elas quiserem” (Donde ellas quieran estar), en clara alusión a los dichos de Díaz.

    Una nueva polémica

    Antes, en 2024, Ramón Díaz ya había protagonizado un hecho similar en Brasil. El en ese entonces entrenador del Vasco da Gama protestó porque quien estaba a cargo del VAR era una mujer.

    “Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido, en casa, una señora, una mujer, fue un penal y lo interpretó de otra manera”.

    “El fútbol es diferente. Principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que creo que es bastante complicado, porque el fútbol es tan dinámico, con mucha presión, muy rápido y con decisiones muy rápidas”, agregó.

    Más sobre:FútbolInternacionalBrasileiraoRamón Díaz

