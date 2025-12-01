¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a la Sudamericana? Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Colo Colo quedó condicionado por resultados externos y ahora necesita una combinación de marcadores para aspirar a la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Fernando Ortiz sufrió una clara derrota por 3-0 ante Cobresal en El Salvador, resultado que lo dejó en una posición compleja de cara al final del torneo.

El escenario era favorable para los albos. Un triunfo los dejaba con la clasificación a la Copa Sudamericana encaminada. Sin embargo, el mal nivel exhibido en el estadio El Cobre dejó al Cacique dependiendo de terceros.

El principal rival directo es Audax Italiano. El conjunto floridano enfrenta este lunes a Ñublense, y un triunfo lo dejaría con cinco puntos de ventaja sobre Colo Colo, distancia imposible de revertir en la última jornada. Por ello, los albos requieren que Audax no gane en Chillán. Solo así llegarán con opciones al duelo entre ambos del fin de semana siguiente, donde una victoria blanca los dejaría por encima de los itálicos.

Si Audax vence a Ñublense, el foco albo se desplazará hacia Cobresal. En ese caso, para que Colo Colo mantenga chances deberá esperar una derrota de los mineros en la última fecha también frente a Ñublense, además de imponerse a Audax. Ese escenario permitiría igualar en puntaje a Cobresal, instancia en la que los de Ortiz podrían superarlos solo por diferencia de goles.

Revisa la tabla