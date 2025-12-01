El recibimiento de ídolo que le dio la hinchada del Betis a Pellegrini tras ganar el derbi al Sevilla de Alexis y Suazo

El recibimiento de los hinchas del Betis al plantel tras ganar el clásico de la ciudad.

El Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió este fin de semana un importante triunfo. Los verdiblancos superaron como visitantes al Sevilla en el clásico por 2-0, sumando así la primera victoria en el Sánchez-Pizjuán en ocho años.

Por lo mismo, una gran cantidad de aficionados llegó hasta las dependencias de los verdiblancos para esperar al plantel para celebrar con ellos el triunfo obtenido.

Tras la llegada del bus, tanto el técnico Manuel Pellegrini como los futbolistas fueron recibidos en un pasillo improvisado, donde recibieron saludos, abrazos y otras muestras de afecto en medio de las celebraciones, tal como lo compartió el Betis en sus redes sociales.

Esto es el Real Betis. No busques más que no hay. pic.twitter.com/LU8IvRVk0J — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 30, 2025

El análisis de Manuel Pellegrini

Una vez terminado el duelo, Manuel Pellegrini destacó la actuación de sus dirigidos. “Lo más importante lo hicimos en el primer tiempo, intentando presionar, dándole la intensidad necesaria, tuvieron que jugar una marcha más de lo que juegan. En el primer tiempo quizás estuvimos un poco acelerados, tuvimos pocas ocasiones, en el segundo tiempo tuvimos la misma intensidad y creamos las ocasiones para marcar más goles. Segundo tiempo muy completo, con personalidad, siendo protagonistas”, comentó en conferencia de prensa.

También mostró su felicidad por la victoria en el recinto del Sevilla: “El que juega es el Betis, hacía tiempo que no ganábamos aquí. Son tres puntos como cualquier partido, pero emocionalmente son mucho más”.

“La parte del contrato no depende de un resultado. Lo importante en este triunfo ha sido tener la posibilidad de apretarles, mantener una personalidad independiente del rival. Los jugadores lo saben, la gran mayoría de veces nos permite ganar, en un encuentro en el que Sevilla apenas creó ocasiones”, añadió.

A su vez, valoró valoró el triunfo a pesar de las numerosas bajas: “Ningún futbolista de los que no jugaron es titular indiscutible. Para mí, dentro del mérito, es tener jugadores tan importantes fuera hay un convencimiento del plantel. No hay equipo A ni equipo B. Jugar un derbi sin Isco, sin Amrabat, sin Lo Celso... creo que aumenta más el mérito del plantel”, resaltó.

Por otro lado, comentó los incidentes en las tribunas que obligaron a suspender el encuentro. “Todos estos incidentes, para mí, son lamentables. El derbi es algo que engrandece la ciudad, debe ser deportivamente dentro del campo. No es la manera de manifestarse, quedando dos o tres minutos. Los jugadores no se lo merecen, hay que mantener el respeto. La rivalidad debe ser a muerte, pero en términos deportivos”, estableció.