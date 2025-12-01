BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Boca avanza a semifinales del Clausura: Carlos Palacios fue titular en un triunfo trabajado ante Argentinos Juniors

    El equipo de Claudio Úbeda resolvió el partido en el inicio y luego resistió los embates del Bicho. El chileno aportó dinámica por izquierda y dejó la cancha en el segundo tiempo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Boca avanza a semifinales del Clausura: Carlos Palacios fue titular en un triunfo trabajado ante Argentinos Juniors. . Por @bocajrsoficial

    Boca Juniors derrotó 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y se instaló en las semifinales del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Claudio Úbeda resolvió el partido en los primeros minutos y luego resistió los intentos del visitante. El chileno Carlos Palacios fue titular y salió en el segundo tiempo.

    El único gol del encuentro llegó a los 5 minutos. Tras un tiro de esquina, Ayrton Costa apareció en el área chica para capturar un rebote y definir con la pierna izquierda para poner en ventaja al cuadro local. Boca mantuvo el control en ese inicio, con una oportunidad clara de Miguel Merentiel y un remate de Palacios al travesaño.

    Argentinos reaccionó con aproximaciones constantes por las bandas y remates de media distancia. Tomás Molina, Nicolás Oroz y Alan Lescano obligaron a Agustín Marchesín a intervenir en reiteradas ocasiones.

    En el complemento, el partido se volvió más friccionado. Boca apostó por los cambios para sostener el ritmo. Ingresaron Edinson Cavani, Tomás Belmonte y Kevin Zenón, este último reemplazando a Palacios, quien dejó la cancha a los 73 minutos. Argentinos insistió con envíos largos y presencia en el área, pero Marchesín y la defensa xeneize resistieron.

    El tramo final fue completamente del visitante. En los minutos añadidos, Argentinos acumuló centros y disparos bloqueados, pero no logró romper la última línea. Con el pitazo final, Boca aseguró un triunfo ajustado pero suficiente para instalarse en semifinales de la Liga Argentina.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalArgentinaBoca JuniorsCarlos PalaciosArgentinos Juniors

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Elecciones 2025: inicia franja electoral con Kast hablando de su “origen sencillo” y Jara encarándolo frontalmente

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast

    Ni Kast ni Jara: PDG llama a votar nulo tras consulta entre militantes

    En la recta final, Kast instala tema migratorio en la campaña e instruye a Carter viajar a Arica

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    Ni Kast ni Jara: PDG llama a votar nulo tras consulta entre militantes

    Ni Kast ni Jara: PDG llama a votar nulo tras consulta entre militantes

    5.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular
    Chile

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Elecciones 2025: inicia franja electoral con Kast hablando de su “origen sencillo” y Jara encarándolo frontalmente

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026
    Negocios

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    Boca avanza a semifinales del Clausura: Carlos Palacios fue titular en un triunfo trabajado ante Argentinos Juniors
    El Deportivo

    Boca avanza a semifinales del Clausura: Carlos Palacios fue titular en un triunfo trabajado ante Argentinos Juniors

    El sueño del retorno sigue vivo: Concepción elimina a Copiapó y jugará ante Cobreloa la final de la liguilla del Ascenso

    Remontada en Calama: una ráfaga de goles instala a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso tras vencer a San Marcos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro
    Mundo

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán

    Legisladores de EE.UU. sugieren que ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón