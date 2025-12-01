Boca avanza a semifinales del Clausura: Carlos Palacios fue titular en un triunfo trabajado ante Argentinos Juniors
El equipo de Claudio Úbeda resolvió el partido en el inicio y luego resistió los embates del Bicho. El chileno aportó dinámica por izquierda y dejó la cancha en el segundo tiempo.
Boca Juniors derrotó 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y se instaló en las semifinales del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Claudio Úbeda resolvió el partido en los primeros minutos y luego resistió los intentos del visitante. El chileno Carlos Palacios fue titular y salió en el segundo tiempo.
El único gol del encuentro llegó a los 5 minutos. Tras un tiro de esquina, Ayrton Costa apareció en el área chica para capturar un rebote y definir con la pierna izquierda para poner en ventaja al cuadro local. Boca mantuvo el control en ese inicio, con una oportunidad clara de Miguel Merentiel y un remate de Palacios al travesaño.
Argentinos reaccionó con aproximaciones constantes por las bandas y remates de media distancia. Tomás Molina, Nicolás Oroz y Alan Lescano obligaron a Agustín Marchesín a intervenir en reiteradas ocasiones.
En el complemento, el partido se volvió más friccionado. Boca apostó por los cambios para sostener el ritmo. Ingresaron Edinson Cavani, Tomás Belmonte y Kevin Zenón, este último reemplazando a Palacios, quien dejó la cancha a los 73 minutos. Argentinos insistió con envíos largos y presencia en el área, pero Marchesín y la defensa xeneize resistieron.
El tramo final fue completamente del visitante. En los minutos añadidos, Argentinos acumuló centros y disparos bloqueados, pero no logró romper la última línea. Con el pitazo final, Boca aseguró un triunfo ajustado pero suficiente para instalarse en semifinales de la Liga Argentina.
