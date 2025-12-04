Alexis Sánchez completa 90 minutos en la clasificación del Sevilla en la Copa del Rey

Alexis Sánchez volvió a jugar un partido completo de manera oficial. Lo hizo este jueves, en la victoria del Sevilla por 2-1 visitando al Extremadura, resultado que le permitió al cuadro andaluz avanzar hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El otro chileno del plantel, Gabriel Suazo, no estuvo. El seleccionado nacional se lesionó antes del derbi contra el Betis.

Este avance sirve para remediar, en parte, la derrota del fin de semana en el clásico contra el Betis de Manuel Pellegrini, en el estadio Sánchez Pizjuán, que ha dejado en una incómoda situación a su entrenador y también conllevó una sanción en contra del club por los incidentes en el recinto.

Haciendo modificaciones, el técnico Matías Almeyda alineó una escuadra alternativa, con el tocopillano ocupando la demarcación de centrodelantero. En el primer tiempo, la tienda de Nervión se puso en ventaja. En los 31′, Alfon González abrió la cuenta para la visita. Luego, en los 38′, Isaac Romero anotó el 2-0.

El Extremadura, que milita en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español, mejoró en el segundo tiempo y encontró un descuento de manera prematura. En los 48′, Giovanni Zarfino convirtió para el exclub de Gonzalo Collao. De todas maneras, el Sevilla cerró la victoria y selló la clasificación hacia la siguiente etapa.

“Ha sido difícil, a todos les cuesta. Se juega el orgullo, veníamos de derrota... Nos jugábamos muchas cosas”, analizó Matías Almeyda tras el encuentro. “El partido estuvo bien jugado en las dos partes, pudimos hacer más diferencia en el primer tiempo y es normal que ellos se volcaran en el segundo”, añadió.

“Valoro a todo el equipo, se esforzaron y buscan el cambio de chip que a veces nos cuesta. La afición es increíble, hay que agradecerles, que tengan un buen regreso y que sepan que todos juntos vamos a salir adelante”, finalizó el técnico argentino.

El Sevilla se une al Betis, que ayer cumplió con el trámite de superar a un rival humilde como el Torrent, de la cuarta categoría española. Ahora, el cuadro albirrojo se concentrará en el desafío del fin de semana. El domingo, visita al Valencia por LaLiga.