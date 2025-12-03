VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con triplete de Riquelme: el Betis de Pellegrini cumple con el trámite y avanza en la Copa del Rey

    El equipo verdiblanco goleó por 4-1 al Torrent CF, cuadro que milita en la cuarta categoría del fútbol español, alcanzando su tercera victoria consecutiva y el pase a los dieciseisavos de final. Ahora, el Ingeniero y compañía se enfocan en el duro escollo del fin de semana: el Barcelona.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Betis venció al Torrent y avanzó en la Copa del Rey. Foto: @RealBetis

    El Real Betis cumplió con el trámite para avanzar en la Copa del Rey. El equipo de Manuel Pellegrini venció por 4-1 al Torrent CF, que milita en la Segunda Federación (la cuarta categoría del fútbol español), y se instaló en la ronda de dieciseisavos de final del certamen de “Su Majestad”.

    Con la resaca propia que dejó la victoria sobre el Sevilla en el derbi andaluz, el fin de semana en el Sánchez Pizjuán, el Ingeniero y compañía debían manifestar en la cancha el favoritismo que tenían en esta llave de la competición federativa, ante un rival menor y que tuvo que ser local en otro reducto (siendo de la Comunidad Valenciana, jugó en el Ciutat de Valencia, donde es local el Levante).

    El técnico chileno aprovechó de hacer algunas dosificaciones para cuidar las cargas de su plantel. Por ejemplo, apareció Adrián San Miguel (el tercer portero del plantel) bajo los tres palos, en el lugar de Álvaro Valles. También fueron titulares en ofensiva el argentino Chimy Ávila y el congoleño Cédric Bakambu. Uno de los fijos que sostuvo Pellegrini fue Antony, ausente del clásico ante su archirrival.

    El Betis dejó encaminada la victoria en el primer tiempo. La figura verdiblanca fue Rodrigo Riquelme, quien le dio la ventaja a los suyos con un doblete. En los 11′, anotó el 1-0 con un remate desde fuera del área, luego de un pase del colombiano Deossa.

    Casi entrando en el descanso, llegó el 2-0 para los béticos, nuevamente obra del exjugador del Atlético de Madrid. Riquelme saca un envío, entre centro y tiro al arco, que se termina metiendo por sobre el golero rival y se convierte en el segundo tanto. Con esto, la clasificación estaba a la mano.

    En el segundo periodo, el duelo se desvirtuó un poco por los cambios. Pellegrini optó por sacar a Valentín Gómez y ubicar a Junior Firpo. Más adelante, sacó a Antony y lo reemplazó por Pablo García, quien jugara el Mundial Sub 20 en Chile. El Ingeniero tenía que pensar en los partidos que vienen al no tener una plantilla suficientemente holgada. En los 75’, Riquelme concretó su triplete, comenzando a sellar la victoria y el acceso a los dieciseisavos de final.

    El cuadro local llegó al descuento sobre el epílogo, para irse con otra sensación. En los 85′, con un disparo tras una acción de pelota detenida, Armando Corbalán hizo la anotación de los valencianos del Torrent. Quedaba algo más. En los 90′, el joven Ángel Ortiz puso el 4-1 definitivo.

    El Betis cumplió para conseguir su tercer triunfo consecutivo. La racha comenzó la semana pasada ante el Utrecht, por la Europa League, donde perdió a Isco y a Amrabat por lesión. Después vino el 2-0 en el derbi y ahora contra el humilde Torrent. En total, van ocho partidos sin perder para los de Heliópolis, en todas las competencias. La última caída fue ante el Atlético de Madrid, el 27 de octubre.

    El calendario ofrece un desafío mayúsculo el fin de semana, porque el equipo del renovado Manuel Pellegrini chocará con el Barcelona de Hansi Flick, por LaLiga.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalCopa del ReyBetisTorrent CFManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno acusa deficiente entrega de datos de transmisoras en proceso para fijación de tarifas eléctricas

    Condenan a 15 años de cárcel a dos sujetos que mataron a repartidor de gas en Cerro Navia

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma critica expropiación y acusa “trato injusto y arbitrario” del gobierno

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    4.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    5.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Condenan a 15 años de cárcel a dos sujetos que mataron a repartidor de gas en Cerro Navia
    Chile

    Condenan a 15 años de cárcel a dos sujetos que mataron a repartidor de gas en Cerro Navia

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    Inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma critica expropiación y acusa “trato injusto y arbitrario” del gobierno

    Gobierno acusa deficiente entrega de datos de transmisoras en proceso para fijación de tarifas eléctricas
    Negocios

    Gobierno acusa deficiente entrega de datos de transmisoras en proceso para fijación de tarifas eléctricas

    Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley de fomento a la industria del hidrógeno verde y ahora pasa al Senado

    Ventas de autos nuevos se recuperan en noviembre gracias al segmento SUV

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    En vivo: Deportes Concepción recibe a Cobreloa en la ida por la final de la liguilla del Ascenso
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Concepción recibe a Cobreloa en la ida por la final de la liguilla del Ascenso

    Con triplete de Riquelme: el Betis de Pellegrini cumple con el trámite y avanza en la Copa del Rey

    Los detalles de la alocada fiesta de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos
    Cultura y entretención

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe
    Mundo

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Tribunal Constitucional de Polonia ilegaliza al Partido Comunista

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”