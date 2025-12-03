Con triplete de Riquelme: el Betis de Pellegrini cumple con el trámite y avanza en la Copa del Rey

El Real Betis cumplió con el trámite para avanzar en la Copa del Rey. El equipo de Manuel Pellegrini venció por 4-1 al Torrent CF, que milita en la Segunda Federación (la cuarta categoría del fútbol español), y se instaló en la ronda de dieciseisavos de final del certamen de “Su Majestad”.

Con la resaca propia que dejó la victoria sobre el Sevilla en el derbi andaluz, el fin de semana en el Sánchez Pizjuán, el Ingeniero y compañía debían manifestar en la cancha el favoritismo que tenían en esta llave de la competición federativa, ante un rival menor y que tuvo que ser local en otro reducto (siendo de la Comunidad Valenciana, jugó en el Ciutat de Valencia, donde es local el Levante).

El técnico chileno aprovechó de hacer algunas dosificaciones para cuidar las cargas de su plantel. Por ejemplo, apareció Adrián San Miguel (el tercer portero del plantel) bajo los tres palos, en el lugar de Álvaro Valles. También fueron titulares en ofensiva el argentino Chimy Ávila y el congoleño Cédric Bakambu. Uno de los fijos que sostuvo Pellegrini fue Antony, ausente del clásico ante su archirrival.

El Betis dejó encaminada la victoria en el primer tiempo. La figura verdiblanca fue Rodrigo Riquelme, quien le dio la ventaja a los suyos con un doblete. En los 11′, anotó el 1-0 con un remate desde fuera del área, luego de un pase del colombiano Deossa.

Casi entrando en el descanso, llegó el 2-0 para los béticos, nuevamente obra del exjugador del Atlético de Madrid. Riquelme saca un envío, entre centro y tiro al arco, que se termina metiendo por sobre el golero rival y se convierte en el segundo tanto. Con esto, la clasificación estaba a la mano.

En el segundo periodo, el duelo se desvirtuó un poco por los cambios. Pellegrini optó por sacar a Valentín Gómez y ubicar a Junior Firpo. Más adelante, sacó a Antony y lo reemplazó por Pablo García, quien jugara el Mundial Sub 20 en Chile. El Ingeniero tenía que pensar en los partidos que vienen al no tener una plantilla suficientemente holgada. En los 75’, Riquelme concretó su triplete, comenzando a sellar la victoria y el acceso a los dieciseisavos de final.

El cuadro local llegó al descuento sobre el epílogo, para irse con otra sensación. En los 85′, con un disparo tras una acción de pelota detenida, Armando Corbalán hizo la anotación de los valencianos del Torrent. Quedaba algo más. En los 90′, el joven Ángel Ortiz puso el 4-1 definitivo.

El Betis cumplió para conseguir su tercer triunfo consecutivo. La racha comenzó la semana pasada ante el Utrecht, por la Europa League, donde perdió a Isco y a Amrabat por lesión. Después vino el 2-0 en el derbi y ahora contra el humilde Torrent. En total, van ocho partidos sin perder para los de Heliópolis, en todas las competencias. La última caída fue ante el Atlético de Madrid, el 27 de octubre.

El calendario ofrece un desafío mayúsculo el fin de semana, porque el equipo del renovado Manuel Pellegrini chocará con el Barcelona de Hansi Flick, por LaLiga.