“Él no tenía la información”: presidente del Sifup revela diálogo con Charles Aránguiz tras sus polémicos dichos

Lo que parecía una tranquila entrevista al término del partido tuvo un giro inesperado. Charles Aránguiz, jugador de pocas palabras, habló fuerte contra la ANFP y el Sifup y expresó su deseo de no asistir a la gala del fútbol chileno que se llevará a cabo el próximo lunes.

“Nunca he buscado un premio individual y, la verdad, este año me he sentido pasado a llevar junto con mi equipo; no tengo ganas de ir, no quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup. Defiendo un club muy grande y no quiero verles la cara y saludar a algunas personas”, dijo a TNT Sports.

La dureza de las declaraciones del puentealtino llamaron de inmediato la atención en el sindicato de futbolista, que no perdió el tiempo y partió este miércoles al CDA para visitar al mediocampista y así poder conocer directamente sus descargos.

Después de este encuentro, el flamante presidente de la entidad, Luis Marín, abordó la molestia de su afiliado, la que principalmente tiene que ver con la programación de los partidos de Universidad de Chile esta temporada, especialmente cuando estuvo disputando instancias decisivas en la Copa Sudamericana.

“Conversé con él en la mañana, obviamente hay una molestia de Charles, pero él no tenía la información de que el Sifup hace tres años fue excluido de la mesa de programación de los partidos. Desde que nos excluyeron, empezaron a suceder problemas y desorganizaciones”, explicó el timonel en conversación con radio ADN.

Solidaridad con el Príncipe

En ese contexto, el exarquero solidarizó con el referente azul y abogó por una pronta salida al conflicto. “Entendemos la molestia de Charles y la compartimos, porque ha sido una queja pública nuestra. Esperemos que se solucione de aquí a futuro”, puntualizó.

En ese contexto, también se refirió a la repercusión que tuvieron las declaraciones de Aránguiz. “Que saque la voz un jugador tan importante como Charles, reflejando esta molestia, obviamente que tiene un acento distinto, pero esta problemática viene de hace muchísimo tiempo y nosotros lo hemos criticado públicamente”, cerró.