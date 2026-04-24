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    Junaeb completa entrega de útiles escolares: beneficio abarcó a más de 2 millones de estudiantes en todo el país

    A nivel nacional, el programa entregó un total de 1.904.215 sets de útiles escolares, abarcando educación parvularia, básica, media y adulto.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez y el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, anunciaron esta jornada la entrega del 100% del Programa de Útiles Escolares (PUE), dando así el cierre al proceso 2026.

    En la instancia, que se celebró en la Escuela Ernesto Yáñez Rivera de la comuna de Huechuraba, las autoridades realizaron una entrega simbólica de sets de útiles escolares a una treintena de estudiantes de tercero a séptimo básico.

    Según detallaron en el lugar, a nivel nacional el programa entregó un total de 1.904.215 sets de útiles escolares, abarcando educación parvularia, básica, media y adulto. En términos de volumen, la iniciativa implicó la distribución de más de 28 millones de artículos a diversos establecimientos educacionales de todo Chile.

    Autoridades anuncian la entrega del 100% del Programa de Útiles Escolares (PUE) en todo el país.

    En esto, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, detalló que “al 31 de marzo, el 92% de los establecimientos educacionales beneficiados ya había recepcionado este apoyo. Junaeb es un servicio público que entrega ayudas muy concretas. Particularmente este beneficio, sabemos que es muy importante, sobre todo para el bolsillo en momentos de estrechez, porque sabemos lo que cuesta a veces empezar el año escolar y lo difícil que es marzo, particularmente para todas las familias más vulnerables”.

    “Para nosotros es muy importante decir que entregamos el 100% de útiles escolares en todo el territorio nacional”, añadió.

    Según se destacó, en la discusión del Presupuesto 2026, Junaeb había comprometido entregar el 60% de los útiles escolares al 30 de abril de este año, meta que fue superada logrando la entrega exitosa a todos los estudiantes de establecimientos educacionales públicos y a los alumnos priorizados de particulares subvencionados.

    El Programa de Útiles Escolares (PUE) entregó sets de artículos que fueron específicamente adaptados a las necesidades de cada nivel educacional. Los materiales distribuidos a los estudiantes incluyeron, en algunos casos: cuadernos, calculadoras científicas, gomas de borrar, blocks de dibujo, entre otros artículos escolares.

    Asimismo, los cuadernos cuentan con cápsulas informativas y secciones especiales sobre autocuidado físico y mental, la convivencia escolar y el uso responsable de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

    Más sobre:NacionalJunaebútiles escolares

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